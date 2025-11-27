Rekordowy spadek inwestycji zagranicznych. Polska straciła 70 mld zł

Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2024 r. znacząco się obniżył. Jak podaje Narodowy Bank Polski w najnowszym raporcie, w porównaniu z 2023 r. spadek wyniósł około 55 proc. W ujęciu wartościowym oznacza to zmniejszenie napływu kapitału z 125,7 mld zł do 56,5 mld zł, co przełożyło się również na spadek udziału inwestycji w PKB – z 3,7 proc. do 1,6 proc.

Reinwestycje zysków

Zdecydowaną większość inwestycji stanowiły reinwestycje zysków (56,4 mld zł). Na kolejnych miejscach znalazł się napływ kapitału przeznaczonego na zakup akcji i udziałów (24,4 mld zł). Saldo inwestycji w kategorii instrumentów dłużnych było ujemne (-24,3 mld zł), co wynikało głównie ze spłat kredytów i pożyczek wobec nierezydentów przez podmioty objęte inwestowaniem bezpośrednim.

Największymi źródłami kapitału w 2024 r. były: Holandia (12,2 mld zł), Luksemburg (10 mld zł) oraz Niemcy (8,9 mld zł). Na koniec roku całkowity stan zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniósł 1 399,5 mld zł, co oznacza wzrost o 1,4 proc. wobec poprzedniego roku. W strukturze kapitału dominowały inwestycje w akcje i inne udziały kapitałowe (1 163,1 mld zł), a następnie instrumenty dłużne (236,4 mld zł). Największymi inwestorami pozostawały firmy z Holandii, Niemiec i Luksemburga.

Jeśli jednak przeanalizować kapitał według kraju pochodzenia podmiotu dominującego w grupie inwestującej w Polsce, na czele zestawienia znalazły się Niemcy (265,4 mld zł), USA (121 mld zł) oraz Francja (114,1 mld zł). W pierwszej dziesiątce znalazła się również Polska – polskie inwestycje w kraju realizowane przez podmioty specjalnego przeznaczenia z zagranicy osiągnęły wartość 60,4 mld zł.

Bank centralny wskazał również, że w 2024 r. podmioty z udziałem kapitału zagranicznego osiągnęły 135,2 mld zł dochodów, czyli o około 5 mld zł mniej niż rok wcześniej. Udział tych dochodów w PKB spadł z 4,1 proc. do 3,7 proc.

Odpływ kapitału

Odpływ polskiego kapitału za granicę również wyhamował – o niemal 45 proc. W 2024 r. polscy rezydenci zainwestowali 14,7 mld zł, głównie w instrumenty dłużne (8,8 mld zł) oraz reinwestowane zyski (6,1 mld zł). Najwięcej kapitału trafiło do Norwegii (2,7 mld zł), Wielkiej Brytanii (2,5 mld zł), Holandii (1,7 mld zł) i Czech (1,5 mld zł).

Na koniec 2024 r. wartość inwestycji polskich firm za granicą wzrosła o 4,2 proc., osiągając 164,5 mld zł. Najwięcej aktywów ulokowano w Luksemburgu (24,9 mld zł), Czechach (19,2 mld zł), Wielkiej Brytanii (10,5 mld zł) oraz w Niemczech (10,1 mld zł). Dochody z inwestycji zagranicznych utrzymały się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku – 11,4 mld zł.

