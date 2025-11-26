Polska może mieć swój przełomowy oryginalny lek. Startuje Centrum Badawcze Adamed Discovery

Adamed Pharma uruchomił w Kajetanach pod Warszawą nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Adamed Discovery, stawiając na rozwój oryginalnych terapii w obszarach onkologii, neuropsychiatrii oraz szczepionek mRNA. To inwestycja o wartości 90 milionów złotych i jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie Środkowej, wyposażony w laboratoria, które korzystają z narzędzi sztucznej inteligencji i automatyzacji. Cel jest jasny – polski lek na dotychczas nieuleczalne choroby.

Nowa era polskich badań

Centrum Adamed Discovery to ponad 3,5 tys. metrów kwadratowych, z czego większość zajmują laboratoria i przestrzenie do pracy badawczej. Zespół składający się z około 40 naukowców – chemików i biotechnologów – już pracuje nad pięcioma programami badawczymi, w tym nad nowymi cząsteczkami onkologicznymi. Jak podkreśla dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, przewodnicząca Rady Nadzorczej Adamed Pharma: „Polska ma potencjał i talenty, by stworzyć własny, oryginalny lek. My jesteśmy zdeterminowani, by to zrobić”.

Wyposażenie centrum w zaawansowane platformy oparte na AI pozwala naukowcom na zintegrowanie pracy koncepcyjnej, weryfikacji hipotez, rozwoju przedklinicznego oraz testów laboratoryjnych pod jednym dachem. „Wyposażyliśmy je w platformy oparte na automatyzacji i sztucznej inteligencji, co pozwala nam łączyć testowanie hipotez, identyfikację cząsteczek, prace laboratoryjne i rozwój przedkliniczny pod jednym dachem. To przyspiesza cały proces badawczy i zwiększa jego efektywność” – tłumaczy dr Nicolas Beuzen, Dyrektor Rozwoju Leków Innowacyjnych i Strategicznych Partnerstw Adamed Discovery.

Odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny

Jedną z kluczowych motywacji firmy jest walka z nowotworami i chorobami neurodegeneracyjnymi. – „Dziś jednym z najważniejszych wyzwań jest walka z nowotworami. W Polsce choroba ta pochłania 100 tysięcy istnień rocznie, a ponad milion Polaków żyje z nowotworem. Zachorowalność według OECD będzie rosła nawet szybciej niż w innych krajach UE” – podkreślała podczas otwarcia dr Adamkiewicz. Adamed przeznaczył już 450 mln złotych na projekty onkologiczne i planuje dalsze inwestycje w terapie dla pacjentów z rakiem oraz demencją, której szybko przybywa wraz ze starzeniem się społeczeństwa.

Grupa wykorzystuje swoje doświadczenia, by – jak mówi Adamkiewicz – „odpowiadać na wyzwania współczesnej medycyny od samego początku istnienia firmy”. Przypomniała, że Adamed zaczynał rozwijać własne produkty już w latach 80., kiedy brakowało nowoczesnych terapii. Obecnie portfolio firmy to blisko 900 produktów dostępnych na sześciu kontynentach.

Przełomowe programy badawcze i współpraca

Adamed Discovery prowadzi obecnie pięć projektów, a jeden z kluczowych, ONCO51 – kandydat na lek onkologiczny – jest już w zaawansowanej fazie badań klinicznych.

„Program ONCO51, który przeszedł drogę od pierwotnej koncepcji po pierwsze podanie leku pacjentom, pokazuje, że potrafimy przekuwać odważne idee naukowe w terapie trafiające do kliniki” – podsumowuje dr Beuzen.

Firma stawia na współpracę ze środowiskiem naukowym i uczelniami w Polsce, a multidyscyplinarne zespoły badawcze łączą specjalistów z biznesu i nauki. – „Od ponad 20 lat budujemy most między światem nauki a biznesu. Stawiamy na multidyscyplinarne zespoły i łączymy ekspertów wielu dziedzin po to, by naukowcy i przedsiębiorcy lepiej się rozumieli. W ten sposób powstają projekty badawcze, które mają realną szansę doprowadzić do opracowania nowych, oryginalnych leków” – akcentuje dr Bartłomiej Żerek, dyrektor działu innowacji Adamed Discovery.

Wkład w polską gospodarkę i naukę

Od początku działalności Adamed inwestuje intensywnie w badania – na R&D firma wydała już 2,4 mld złotych, w tym 600 mln zł na rozwój nowych leków. Wartość samego centrum w Kajetanach wynosi prawie 90 mln złotych.

Obecny na otwarciu wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros tak skomentował nową inwestycję: „W czasach globalnych wyzwań, właśnie takie projekty wzmacniają odporność państwa i tworzą przewagę, której dziś najbardziej potrzebujemy. Gratulacje dla całego zespołu Adamed. Tak wygląda nowoczesna, ambitna Polska!”.

Adamed Discovery podkreśla swoją rolę pioniera – firma jako pierwsza w Polsce rozpoczęła na dużą skalę badania nad lekami oryginalnymi. Integracja środowiska badawczego, biznesu i międzynarodowych partnerów stawia Adamed w jednej linii z największymi graczami światowej farmacji. Produkty firmy dostępne są w blisko 60 krajach, a firmę chroni już 256 patentów.

Potencjał na przyszłość

Zespół naukowców Adamed Discovery jest przekonany, że Polska – z odpowiednim wsparciem – jest gotowa, by stworzyć innowacyjny lek na miarę światowych rynków. Dr Adamkiewicz wskazuje pozytywny przykład duńskiego Ozempicu jako inspirację i potencjał rozwojowy dla krajowej branży biotech: „Przykład Danii, gdzie Ozempic stał się motorem wzrostu gospodarczego, pokazuje, jaką moc może mieć innowacyjny lek”.

Firma podkreśla, że strategia inwestycji w polskie badania i nowe technologie nie jest już tylko wizją, lecz realnym planem biznesowym. Połączenie nauki, finansowania i odwagi do podejmowania ryzyka sprawiło, że Polska staje się liczącym graczem na mapie innowacji farmaceutycznych, a nowy ośrodek Adamed Discovery stanowi symbol tej zmiany.

