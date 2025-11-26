Zmiany w InPost. Paczki nadamy później i wyślemy dalej niż dotąd

InPost wprowadza kolejne zmiany w swojej ofercie. Rafał Brzoska poinformował, że firma wydłuża czas na nadanie przesyłek w Paczkomatach, PaczkoPunktach oraz przy zleceniach podjazdu kuriera na żądanie. Jednocześnie powiększona zostaje lista państw, do których można wysyłać paczki za pośrednictwem tej sieci.

Godziny graniczne

Kluczowa nowość dotyczy tzw. godzin granicznych. To ostatni możliwy moment nadania, po którego przekroczeniu przesyłka nie zostanie odebrana przez kuriera tego samego dnia, a więc dotrze do odbiorcy później. Dla każdego kodu pocztowego obowiązuje inna godzina graniczna – w zależności od lokalizacji może ona przypadać wcześniej lub później. Teraz, w ramach zmian w podziale strefowym, InPost przesuwa te godziny dla 176 kodów pocztowych w całej Polsce. Modyfikacja zacznie obowiązywać 27 listopada 2025 r.

Dzięki wydłużeniu czasu na nadanie, klienci zyskują większą elastyczność, a sklepy internetowe mogą realizować zamówienia składane późnym popołudniem z gwarancją wysyłki „dziś”. To oznacza szansę na obsłużenie większej liczby zleceń przy zachowaniu szybkiego terminu doręczenia. Spółka podkreśla, że jest to już trzecie wydłużenie godzin granicznych w tym roku. Aktualne godziny dla poszczególnych kodów pocztowych można sprawdzić na stronie internetowej InPostu.

Dostawy zagraniczne

Drugim ważnym elementem zmian jest rozszerzenie zasięgu dostaw zagranicznych. Do tej pory z Paczkomatu lub PaczkoPunktu można było nadać paczkę do siedmiu państw Europy: Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Portugalii i Włoch. Teraz lista ta została powiększona o Austrię i Węgry, co jest efektem nawiązania współpracy z Austrian Post. Firma deklaruje, że przesyłka nadana w Polsce powinna dotrzeć do odbiorcy w ciągu trzech dni roboczych.

W Austrii dostępne są dwie formy doręczenia: dostawa kurierem oraz odbiór w partnerskich automatach paczkowych. Należy jednak pamiętać, że skrytki Austrian Post różnią się rozmiarami od tych znanych z Paczkomatów InPost i obowiązują inne limity wagowe. Dla automatów przewidziano trzy gabaryty: A (61 x 38 x 8 cm), B (61 x 38 x 19 cm) oraz C (61 x 38 x 37 cm), przy maksymalnej wadze paczki 25 kg. Minimalny wymiar przesyłki do automatu to 14 mm x 9 cm x 1 cm.

W przypadku doręczeń kurierskich w Austrii paczka musi mieć co najmniej 1 x 9 x 14 cm, a maksymalnie 60 x 60 x 100 cm. Jej waga nie może przekroczyć 30 kg. Dla przesyłek kierowanych na Węgry minimalne wymiary wynoszą 5 x 10 x 15 cm, maksymalne – 50 x 50 x 110 cm, przy limicie wagi również do 30 kg. Obecnie na Węgrzech dostępna jest wyłącznie dostawa kurierem, jednak InPost zapowiada, że w przyszłości planuje udostępnienie także odbioru w automatach paczkowych.

W efekcie wprowadzanych zmian klienci InPostu mogą nadać paczki później niż dotychczas, a także wysyłać je do większej liczby krajów, przy zachowaniu jasnych zasad dotyczących gabarytów i wagi przesyłek.

Czytaj też:

Lista 50 najbardziej wpływowych Polaków. Wielkie zmiany na szczycieCzytaj też:

InPost rzuca wyzwanie Allegro. Nowa platforma zmieni e-commerce