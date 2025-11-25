Piątek pełen promocji, ale i pułapek. Jedno kliknięcie może kosztować fortunę

W najbliższy piątek przypada właściwy Black Friday, a promocje z tej okazji trwają już od dłuższego czasu. To okres, w którym wielu klientów szuka „super okazji”, ale jednocześnie rośnie aktywność internetowych przestępców. Alior Bank zwraca uwagę, że szczególną ostrożność powinni zachować wszyscy, którzy korzystają z bankowości internetowej lub mobilnej, niezależnie od tego, w jakim banku mają konto.

Uwaga na oszustów

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Alior Bank przypomina, że łowca promocji bardzo łatwo może stać się celem oszustów. W natłoku ofert i dynamicznych wyprzedaży łatwo stracić czujność, dlatego instytucja podkreśla znaczenie kilku prostych kroków, które pomagają ograniczyć ryzyko utraty pieniędzy podczas zakupów online.

Pierwsza z zasad dotyczy samych ogłoszeń sprzedaży. Bank zachęca, by dokładnie sprawdzać zdjęcia produktów – warto upewnić się, że nie zostały skopiowane z innych stron lub pobrane z darmowych banków zdjęć. Identyczne fotografie powtarzające się w wielu miejscach mogą być sygnałem, że oferta jest fikcyjna, a celem sprzedawcy jest jedynie wyłudzenie środków.

Drugi ważny element to weryfikacja cen. Alior Bank wskazuje, że wyjątkowo niska kwota w porównaniu z innymi sklepami powinna wzbudzić szczególną ostrożność. Porównanie oferty z rynkowymi realiami pozwala wychwycić sytuacje, w których „promocja życia” jest jedynie przynętą do wyłudzenia pieniędzy lub danych.

Sprawdzić sklepy

Trzecia zasada dotyczy samego sklepu internetowego. Przed złożeniem zamówienia bank sugeruje sprawdzenie podstawowych informacji – takich jak NIP, REGON oraz pełne dane przedsiębiorcy. Istotne jest także zapoznanie się z regulaminem serwisu, polityką zwrotów i warunkami reklamacji. Brak jasnych danych lub nieprzejrzyste zasady powinny skłonić do rezygnacji z zakupu.

Alior Bank przypomina, że na jego stronie internetowej można znaleźć więcej informacji o bezpiecznym korzystaniu z bankowości i płatności online. Podkreśla, że lepiej zapoznać się z zasadami wcześniej, niż później żałować utraconych środków. W czasie, gdy Black Friday i związane z nim wyprzedaże kuszą agresyjnymi komunikatami, świadome podejście do zakupów staje się jednym z najważniejszych elementów ochrony domowego budżetu.

