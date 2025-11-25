Nowa moneta od jutra w Polsce. Tak będzie wyglądać

Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że od 26 listopada będą dostępne w sprzedaży srebrne monety kolekcjonerskie „5 złotych z okresu powstania listopadowego” z serii „Historia monety polskiej”.

Moneta o nominale 20 zł jest wykonana ze srebra o próbie Ag 925, ma średnicę 38,61 mm i masę 28,28 g. Jej nakład wynosi do 10 000 sztuk.

Monety kolekcjonerskie od jutra w obiegu. Ile kosztują?

Monety będzie można nabyć we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 420 zł.

NBP informuje, że na awersie nowej monety odwzorowano rewers pięciozłotówki z 1831 roku, a także umieszczono orła z czapki oficera 2 pułku Mazurów. Rewers wyróżnia się oryginalnym stemplem awersu powstańczej pięciozłotówki, przedstawiającym dwudzielną, ukoronowaną tarczę z Orłem i Pogonią oraz legendę „KRÓLESTWO POLSKIE”. Temat monety został dodatkowo podkreślony napisem w pierścieniu okalającym: „5 ZŁOTYCH Z OKRESU POWSTANIA LISTOPADOWEGO”. U dołu znajduje się także ornament zaczerpnięty z pamiątkowego pudełka z kompletem monet powstańczych.

Bank centralny podkreśla, że w czasie powstania listopadowego mennica warszawska prowadziła niezwykle intensywną działalność w trudnych warunkach. Rząd Narodowy Królestwa Polskiego w celu pokrywania wielkich wydatków domagał się bowiem jak największej ilości pieniądza. W efekcie, w niektórych okresach, mennica pracowała przez całą dobę, a jej pracownicy „do domów nie odchodzą, lecz kolejno na słomie spoczywają”. Dodatkowym utrudnieniem było zainstalowanie w gmachu mennicy fabryki armat, która również korzystała z tamtejszych urządzeń. Na domiar złego, niektórzy pracownicy zostali przymusowo wcieleni do armii powstańczej, a istniało zagrożenie jeszcze większego poboru. Kolejnym problemem był brak surowca do produkcji monet. Starano się temu zaradzić, przymusowo przejmując srebrne i złote przedmioty ze świątyń wszystkich wyznań. Z kościelnych dzwonów natomiast pozyskiwano surowiec do bicia miedzianych trojaków.

Mimo wybuchu powstania listopadowego, mennica początkowo wybijała monety pod dawnymi stemplami. Zmiana nastąpiła dopiero po detronizacji Mikołaja I 25 stycznia 1831 roku. Już 10 lutego mennica otrzymała polecenie usunięcia ze stempli portretu cara i zastąpienia go nowym herbem Królestwa, przedstawiającym Orła i Pogoń na dwudzielnej, ukoronowanej tarczy. Z tym nowym godłem bito miedziane trojaki, bilonowe dziesięciogroszówki, srebrne dwuzłotówki i pięciozłotówki oraz złote dukaty typu holenderskiego. Łącznie wybito 7,5 miliona monet wszystkich typów.

Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP są sprzedawane w opakowaniu handlowym wraz z certyfikatem.

Kolejna emisja jest zaplanowana na 9 grudnia br. Tego dnia NBP wprowadzi do obiegu srebrną monetę o nominale 50 zł „Skarby sztuki medalierskiej” – „Michał Ossowski”.

Czytaj też:

Od środy nowy banknot w Polsce. NBP podaje szczegółyCzytaj też:

Te banknoty mogą zniknąć z kas w 2025 r. Sprawdź portfel