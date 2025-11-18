Nowe 5 zł od czwartku. NBP wydał komunikat

Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że 20 listopada, czyli w najbliższy czwartek wprowadzi do obiegu nową monetę okolicznościową o nominale 5 zł.

Nowa 5-złotówka jest kolejną z cyklu „Odkryj Polskę" — serii monet obiegowych z wizerunkiem okolicznościowym, która została oficjalnie zainaugurowana w 2014 roku.

Nową monetę zdobi ratusz w Brzegu (woj. opolskie). To renesansowy budynek z lat 1569-1577, zaprojektowany przez Bernarda Niurona. Jego charakterystycznymi elementami są loggia, wieża z hełmem i dwa narożne alkierze. W środku znajdują się z kolei historyczne sale, m.in. Sala Rajców i Sala Stropowa. Dziś pełni funkcję siedziby władz miasta.

Nowa moneta od czwartku. Można płacić w sklepie

Oficjalnej ceny emisyjnej jeszcze nie ma, niektóre sklepy numizmatyczne już prowadzą przedsprzedaż. Jak podaje „Fakt", trzeba zapłacić od 7 do 10 zł za sztukę.

Co istotne, monety okolicznościowe, mimo swojego kolekcjonerskiego charakteru, są również prawnym środkiem płatniczym w Polsce. To oznacza, że będzie mozna nią płacić tak samo, jak każdą inną pięciozłotówką. W odróżnieniu od monet kolekcjonerskich, które powstają w małych seriach i często ze szlachetnych kruszców, taka emisja jest przygotowana w dużym nakładzie i przeznaczona do codziennego użycia.

Przykładem banknotu kolekcjonerskiego jest wprowadzony na początku listopada banknot kolekcjonerski „Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego”. Przypomina on o jednym z najważniejszych momentów w historii polskiej państwowości. To kolejna emisja nawiązująca do milenium koronacji, wcześniej NBP upamiętnił to wydarzenie monetami kolekcjonerskimi.

Banknot o nominale 20 zł ma wymiary 170 x 85 mm. Jego nakład wynosi do 70 000 sztuk. Można go nabyć we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie 160 zł.

