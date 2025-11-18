„Przekaz” w tytule przelewu? Taki opis może ściągnąć uwagę skarbówki

Wysokie kwoty przelewów zwykle jako pierwsze przyciągają uwagę skarbówki, ale to nie jedyne operacje, które mogą skończyć się kontrolą. Uwagę urzędu mogą zwrócić również seryjne, niewielkie transfery, zwłaszcza gdy regularnie trafiają do tej samej osoby i nie mają jasno opisanego celu. W takich przypadkach urząd może poprosić o wyjaśnienia, a w skrajnych sytuacjach nawet czasowo zablokować środki na koncie.

Podejrzane transakcje

Pierwszym sygnałem ostrzegawczym bywają powtarzające się przelewy, których tytuły nie wyjaśniają, czego dotyczą, albo są wyjątkowo ogólne – na przykład określone jedynie jako „przekaz”. Brak konkretów przy częstych transakcjach może wzbudzić podejrzenia, że chodzi o coś więcej niż zwykłe rozliczenia między bliskimi czy znajomymi.

Jak wskazuje serwis totalmoney.pl, skumulowanie większej liczby małych przelewów, szczególnie gdy odbiorca formalnie nie wykazuje żadnych dochodów, może zostać odczytane jako próba ukrycia źródła zarobków. W takiej sytuacji urząd skarbowy ma prawo wezwać do złożenia wyjaśnień zarówno osobę wysyłającą pieniądze, jak i odbiorcę przelewów.

Jeżeli analiza transakcji wywoła podejrzenie prania brudnych pieniędzy, w grę wchodzi blokada konta. Środki mogą zostać zamrożone na okres do 72 godzin. W niektórych przypadkach blokada może zostać przedłużona nawet do trzech miesięcy. Co ważne, dotyczy to nie tylko klasycznych rachunków bankowych, ale także elektronicznych portfeli płatniczych. Tego typu działania – choć formalnie tymczasowe – mogą poważnie zaburzyć możliwość regulowania bieżących płatności i zobowiązań.

Tytuły przelewów

Aby ograniczyć ryzyko problemów, warto zadbać o przejrzyste tytuły przelewów. W opisie transakcji najlepiej wskazać konkretny cel, np. spłatę pożyczki, opłatę za rachunek czy zwrot kosztów. Jeśli przekazywane są większe kwoty dla członków rodziny, trzeba pamiętać o obowiązku zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym. Niekorzystnie może zostać odebrana również duża liczba drobnych wpłat kierowanych na to samo konto w krótkim czasie.

Dodatkową ostrożność należy zachować przy przelewach międzynarodowych. Warto przechowywać dokumenty potwierdzające pochodzenie środków oraz cel transferu – mogą to być np. umowy, potwierdzenia rozliczeń czy korespondencja dotycząca transakcji. Posiadanie kompletnej dokumentacji znacznie ułatwia rozwianie wątpliwości urzędu skarbowego, jeśli dojdzie do kontroli lub wezwania do wyjaśnień.

