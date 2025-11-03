Oszustwo na Profil Zaufany. Tak można stracić oszczędności

Policja ostrzega przed nowym rodzajem oszustwa. Przestępcy wysyłają e-maile wyglądające jak wiadomości z Profilu Zaufanego. W treści informują, że zalogowano się z nowego urządzenia i podają numer telefonu kontaktowego. – Zdezorientowany klient sam dzwoni pod wskazany numer i słyszy, że ktoś skradł jego dane na Profilu Zaufanym oraz że skontaktuje się z nim bank – informuje policja w komunikacie.

W rzeczywistości nie oddzwania bank, lecz oszust podszywający się pod pracownika banku, który nakłania do przelewów. Twierdzi, że ktoś próbował wykonać przelewy i że, aby zabezpieczyć środki, klient musi przelać pieniądze na „konta techniczne".

Jak uchronić się przed oszustami? Policja radzi

Jak uchronić się przed oszustami? Policja radzi, aby w pierwszej kolejności sprawdzić dokładnie adres nadawcy, nawet drobna różnica ma znaczenie. Funkcjonariusze apelują również, aby nie oddzwaniać na numery podane w wiadomości e-mail, a także aby nie działać w pośpiechu.

W razie wątpliwości należy rozłączyć się i zgłosić sprawę do banku i na policję.

Pod koniec października ostrzeżenie przed oszustami wydał ING Bank Śląski. Przestępcy dzwonią do klientów, przedstawiają się jako pracownicy banku i informują o rzekomym zagrożeniu środków. Celem jest przejęcie dostępu do konta i wyczyszczenie rachunku – pod pozorem „zabezpieczenia” pieniędzy próbują wymusić wydanie karty płatniczej lub telefonu.

Schemat działania jest prosty. Najpierw pojawia się telefon od rzekomego konsultanta z informacją o nieautoryzowanym przelewie, próbie wzięcia kredytu lub innym incydencie na koncie. Następnie oszust proponuje „pomoc techniczną”: prosi o przekazanie karty lub telefonu kurierowi, który ma je rzekomo zabezpieczyć. W rzeczywistości taki krok oznacza utratę kontroli nad rachunkiem i wysokie ryzyko utraty wszystkich środków. Bank apeluje, aby nie przekazywać żadnych danych do logowania, kodów PIN, urządzeń ani kart osobom trzecim.

Fałszywe wiadomości e-mail. Nowa próba oszustwa „na NFZ"

