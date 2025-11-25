Polski przemysł znów zaskoczył. Dane lepsze niż prognozowano

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek dane dotyczące produkcji przemysłowej w październiku. Okazuje się, że względem października ubiegłego roku nastąpił wzrost o 3,2 proc. To wynik wyraźnie wyższy niż oczekiwali eksperci (konsensus rynkowy wynosił 1,8 proc.). W porównaniu z wrześniem wzrost wyniósł 5,4 proc. To również więcej niż spodziewali się ekonomiści (3,6 proc.). Można zatem mówić o pozytywnym zaskoczeniu, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że w poprzednim miesiącu mieliśmy mniejsza liczbę dni roboczych.

– W październiku 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż przed rokiem o 3,2%. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych odnotowano jej wzrost o 1,1% r/r. – czytamy w komunikacie GUS.

Wzrost produkcji przemysłowej. Domański komentuje

GUS podał również, że w okresie styczeń–październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 roku.

GUS wskazuje, że największy wzrost – w relacji do października 2024 roku – odnotowano w w produkcji dóbr inwestycyjnych (o 9,2 proc.), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 4,2 proc.), a także dóbr zaopatrzeniowych (o 1,4 proc.). Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią (o 5,9 proc.) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 0,6 proc.).

Urząd poinformował również, że według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa w październiku br. była wyższa o 4,1 proc. rok do roku. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych odnotowano jej wzrost o 3 proc. rocznie.

– Silne rozpoczęcie czwartego kwartału w polskiej gospodarce! Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 3,2%, powyżej prognoz analityków (2,4%). Ponownie najwyższą dynamikę zanotowały dobra inwestycyjne: 9,2%. W końcu odbicie widzimy również w sektorze budowlanym- wzrost o 4,1% r/r. Działamy dalej – tak poniedziałkowe dane skomentował na platformie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

