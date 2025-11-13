Takich danych o Polsce nie było od trzech lat. Tusk: Europejski top

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w czwartek dane dotyczące PKB w trzecim kwartale tego roku.

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w okresie lipiec-wrzesień 2025 roku zwiększył się realnie o 3,7 proc. rok do roku wobec wzrostu 2,8 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.

PKB w górę. Tusk nie kryje radości

To dynamika, którą polska gospodarka ostatni raz notowała w trzecim kwartale 2022 roku. Zwracają na to uwagę w komentarzach do dzisiejszych danych premier Donald Tusk, a także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Polska gospodarka rośnie najszybciej od lat! 3,7 wzrostu PKB to także europejski top. I to mimo nadzwyczajnej aktywności politycznych sabotażystów, obcych i swoich – napisał na platformie X szef rządu.

– Gospodarka przyspiesza. W trzecim kwartale PKB Polski wzrosło o 3,7%. To najwyższa dynamika od trzech lat – podkreśla szef resortu finansów i gospodarki.

GUS podał również, że w trzecim kwartale br. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 proc.

Urząd podkreśla, że opublikowane dziś dane mają charakter wstępny i mogą ulec rewizji. Korekty mogą nastąpić zgodnie z polityką rewizji stosowaną w kwartalnych rachunkach narodowych. Pierwszy regularny szacunek PKB za trzeci kwartał br. zostanie opublikowany 1 grudnia.

Jak przypomina Money.pl, w pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,2 proc., a w drugim kwartale o 3,3 proc. rok do roku według danych niewyrównanych sezonowo. Dane wyrównane sezonowo pokazują, że w pierwszym kwartale br. PKB zwiększył się o 0,6 proc., a w drugim kwartale o 0,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Przypomnijmy, że zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu przyszłorocznego budżetu, realny wzrost PKB w 2026 roku ma wynieść 3,5 proc.

