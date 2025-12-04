Polacy brutalnie o zamożności Polski. Przygnębiający sondaż
Udostępnijdodaj Skomentuj

Polacy brutalnie o zamożności Polski. Przygnębiający sondaż

Dodano: 
Polacy
Polacy Źródło: Shutterstock
Tylko 16. proc. Polaków uważa, że nasz kraj jest na tyle zamożny, by znaleźć się w gronie 20 najzamożniejszych na świecie. Prawie połowa z nas twierdzi, że miejsce Polski mieści się poza pierwszą 50-tką.

W październiku Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ogłosił, że według jego prognoz PKB Polski osiągnie w tym roku 1,04 bln dolarów, dzięki czemu staniemy się 20. największą gospodarką świata.

Polska 20. gospodarką świata? Jesteśmy sceptyczni

Jak pokazuje badanie pracowni ARC Rynek i Opinia, którego wyniki podaje „Rzeczpospolita", wie o tym jedynie co piąty Polak, a jedynie 16 proc. z nas ocenia zamożność kraju na tyle wysoko, by znalazł się wśród 20 najzamożniejszych na świecie. Aż 43 proc. respondentów widzi miejsce Polski nawet poza pierwszą 50. największych gospodarek świata.

Polacy tradycyjnie lubią narzekać na swoją sytuację zdrowotną, majątkową, finansową itp. W takiej narracji trudno przyznać, że mamy się czym chwalić. Jednocześnie wielu Polaków ciągle ma realnie dosyć trudną sytuację finansową i w takim kontekście trudno to powiązać z bardzo dobrą sytuacją ekonomiczną kraju – podkreśla cytowany przez gazetę dr Adam Czarnecki, wiceprezes ARC Rynek i Opinia.

Komentując wyniki sondażu ekspert nawiązuje do czasów słusznie minionych. – Niektórzy pamiętają jeszcze propagandę z czasów gierkowskich, która głosiła, że PRL jest dziesiątą potęgą przemysłową świata. Było to czystą manipulacją i fikcją. Dlatego teraz trudno może być uwierzyć tym osobom, zwłaszcza starszym, że realnie mamy dobrą pozycję gospodarczą na tle innych krajów – mówi Czarnecki.

Co dziesiąty uczestnik badania (11 proc.) ocenia Polskę jako kraj biedny, choć jednocześnie 54 proc. dobrze ocenia sytuację gospodarczą kraju. Niewiele mniej, bo 46 proc. widzi ją w ciemnych barwach. – Statystyczny obywatel ciągle pamięta niedawny poziom inflacji, obawia się o pracę, często jego portfel uzależniony jest od kondycji mikro lub małej firmy, dla której lub z którą pracuje, a ich kondycja nie jest tak dobra jak kondycja dużych firm – podkreśla Agnieszka Durlik, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).

Zdaniem Durlik pozostaje mieć nadzieję, że wskaźniki makroekonomiczne znajdą w najbliższym czasie przełożenie na kondycję sektora MSP.

Czytaj też:
Kolejne dobre wieści z polskiej gospodarki. Te dane mówią wszystkoCzytaj też:
Połowa Polaków zarabia powyżej „siódemki". Są najnowsze dane

Opracował:
Źródło: Rzeczpospolita