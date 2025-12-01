Kolejne dobre wieści z polskiej gospodarki. Te dane mówią wszystko

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w poniedziałek finalne dane dotyczące polskiego PKB w trzecim kwartale tego roku. – Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w 3 kwartale 2025 r. zwiększył się realnie o 3,8% rok do roku – czytamy w komunikacie GUS.

twitter

PKB Polski. Dane lepsze niż prognozowano

Dzisiejsze dane są lepsze niż przedstawiony w połowie listopada odczyt, zgodnie z którym PKB niewyrównany sezonowo w okresie lipiec-wrzesień tego roku zwiększył się realnie o 3,7 proc. rok do roku. W analogicznym okresie ubiegłego roku polska gospodarka rosła w tempie 2,8-procentowym.

GUS podał również, że w trzecim kwartale realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc.

Z informacji przekazanych przez GUS wynika, że na wzrost PKB w trzecim kwartale br. wpłynęło zwiększenie popytu krajowego o 3,7 proc. (w drugim kwartale br. wzrost popytu krajowego wyniósł 4,1 proc.). Wzrost popytu krajowego był z kolei wynikiem wzrostu akumulacji brutto o 0,6 proc. wobec wzrostu w drugim kwartale o 5,6 proc. oraz wzrostu spożycia ogółem o 4,4 proc. wobec wzrostu w drugim kwartale br. o 3,8 proc. Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,5 proc. (w drugim kwartale br. wzrost wyniósł 4,5 proc.). Dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego wzmocniło tempo wzrostu gospodarczego.

– Wpływ popytu krajowego na gospodarkę był pozytywny i wyniósł +3,6 p. proc. (w 2 kwartale 2025 r. +4,0 p. proc.). Złożyły się na to pozytywne wpływy spożycia ogółem i akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3,5 p. proc. (wobec +3,1 p. proc. w 2 kwartale 2025 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +2,0 p. proc., a wpływ spożycia publicznego +1,5 p. proc. (w 2 kwartale 2025 r. odpowiednio +2,6 p. proc. i +0,5 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +1,1 p. proc. (wobec -0,1 p. proc. w 2 kwartale 2025 r.), a wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych – -1,0. p. proc. (wobec +1,0 p. proc. w 2 kwartale 2025 r.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB był pozytywny i wyniósł +0,1 p. proc. (wobec +0,9 p. proc. w 2 kwartale 2025 r.) – wylicza GUS.

GUS podał również, że w trzecim kwartale notowano dodatni wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł 0,2 pkt proc. wobec – 0,7 pkt proc. w drugim kwartale.

twitter

Do dzisiejszych danych odniósł się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – I znów pozytywne zaskoczenie z polskiej gospodarki. W III kwartale PKB wzrosło aż o 3,8% – szybciej niż we wstępnym szacunku. Co kluczowe, przyspieszają inwestycje – wzrost o 7,1%. Dobre dane za październik oraz rosnący wskaźnik wyprzedzający koniunktury (PMI) wskazują, że IV kwartał może być co najmniej tak samo dobry jak trzeci – napisał na platformie X szef resortu finansów i gospodarki.

Czytaj też:

To z tego powodu spadła inflacja w Polsce. „Ale urwał"Czytaj też:

Takich wieści z polskich sklepów się nie spodziewano. Jest reakcja ministra