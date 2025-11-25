Kursy walut 25 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 25 listopada za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6675 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2301 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5307 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8171 zł.
Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane
Kursy walut – wtorek, 25 listopada
- dolar – 3,6675 zł
- euro – 4,2301zł
- frank szwajcarski – 4,5307 zł
- funt szterling – 4,8171 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – poniedziałek, 24 listopada
- dolar – 3,6726 zł
- euro – 4,2345 zł
- frank szwajcarski – 4,5496 zł
- funt szterling – 4,8073 zł
Kursy walut – piątek, 21 listopada
- dolar – 3,6868 zł
- euro – 4,2489 zł
- frank szwajcarski – 4,5768 zł
- funt szterling – 4,8154 zł
Kursy walut – czwartek, 20 listopada
- dolar – 3,6684 zł
- euro – 4,2289 zł
- frank szwajcarski – 4,5538 zł
- funt szterling – 4,7977 zł
Kursy walut – środa, 19 listopada
- dolar – 3,6656 zł
- euro – 4,2424 zł
- frank szwajcarski – 4,5743 zł
- funt szterling – 4,8116 zł
Kursy walut – wtorek, 18 listopada
- dolar – 3,6525 zł
- euro – 4,2331 zł
- frank szwajcarski – 4,5865 zł
- funt szterling – 4,8038 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
