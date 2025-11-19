Złoto i srebro kuszą Polaków. Czy to dobry moment na zakup?

Wielkie odbicie na rynku kruszców rozpala wyobraźnię inwestorów. W ostatnich dniach cena srebra osiągnęła ATH (ang. All-Time High), czyli szczyt wszechczasów. Rosnący kurs złota nie pozostawia złudzeń, że kruszce stają się coraz bardziej atrakcyjne i kuszą potencjalnymi zyskami.

– Słabe dane ekonomiczne oraz przedłużająca się sytuacja związana z brakiem zatwierdzonego budżetu w Stanach Zjednoczonych powoduje, że metale szlachetne coraz bardziej są postrzegane jako tzw. bezpieczna przystań – mówi Marta Bassani-Prusik, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych w Mennicy Polskiej.

Zwraca szczególną uwagę na srebro.

– Srebro dodatkowo zyskuje na wartości z uwagi na fakt, że jest metalem wykorzystywanym na szeroką skalę w przemyśle – w fotowoltaice, elektronice, motoryzacji, energetyce oraz w medycynie – zauważa ekspertka.

Kruszce zyskują na atrakcyjności

Zdaniem ekspertów z Mennicy Polskiej, niepokojące dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych oraz spadający popyt konsumencki wskazują na możliwość obniżki stóp procentowych przez FED jeszcze w tym roku. Ekonomiści prognozują zmianę o 25 punktów bazowych, co osłabi dolara wobec innych walut. Dla inwestorów spoza USA oznacza to niższy koszt zakupu złota, co z kolei zwiększa atrakcyjność tego kruszcu i napędza popyt. Wyższy popyt naturalnie prowadzi do wzrostu cen.

– Próg wejścia w lokatę w kruszcach – zarówno w złoto, jak i srebro – jest stosunkowo niski. Inwestycje można zacząć od najmniejszych sztabek, a potem systematycznie uzupełniać swój portfel – zauważają eksperci z Mennicy Polskiej.

Złoto czy srebro – co wybrać?

Jedną z istotnych różnic między inwestowaniem w złoto a srebrem jest kwestia podatku VAT. Złoto przechowywane w portfelu przez co najmniej sześć miesięcy jest zwolnione z VAT, natomiast srebro sprzedawane jest z 23-procentową stawką. Mimo tego ograniczenia zainteresowanie srebrem wśród polskich inwestorów rośnie.

– Po chwilowym ochłodzeniu sprzedaż srebra ponownie nabrała rozpędu. Inwestorzy w pewnym sensie walczą o wejście do uciekającego pociągu. W sytuacji, kiedy inwestorzy kupują go więcej, a przemysł zwiększa realny popyt produkcyjny, możemy mieć do czynienia ze znaczącymi wzrostami kursu – wyjaśnia Marta Bassani-Prusik.

Czytaj też:

Odkup złota coraz popularniejszy. Mennica Polska rozszerza ofertę

Dostępność produktów i bezpieczeństwo inwestycji

Na rynku złota i srebra coraz większe znaczenie zyskuje dostępność produktu. Inwestorzy nie kierują się już wyłącznie ceną – dla wielu kluczowe jest, czy kruszec można kupić od ręki. W praktyce oznacza to też możliwość zakupu z odroczonym terminem dostawy, przy czym cena jest ustalana w momencie finalizacji transakcji. Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej zwraca uwagę, że przy inwestycjach w metale szlachetne warto sprawdzać historię i reputację dostawcy.

Czytaj też:

Kursy walut 19 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?Czytaj też:

Złoto pobiło kolejny rekord. Zdaniem ekspertów to nie koniec