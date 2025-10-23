Odkup złota coraz popularniejszy. Mennica Polska rozszerza ofertę

Mennica Polska rozszerza ofertę o usługę odkupu złota inwestycyjnego. Poza Warszawą z możliwości sprzedaży kruszcu można teraz skorzystać także w Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie. To odpowiedź spółki na rosnące zainteresowanie Polaków inwestycjami w metale szlachetne oraz potrzebę łatwego upłynnienia posiadanych zasobów.

– Stosunkowo niska bariera wejścia w inwestycje zachęca coraz więcej Polaków do tej formy lokowania środków finansowych. Rozumiemy jednocześnie, że w przypadku chęci szybkiego upłynnienia posiadanego kruszcu naszym zadaniem jest również tworzenie prostej ścieżki odsprzedaży na uczciwych warunkach – mówi Marta Bassani-Prusik, dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych w Mennicy Polskiej.

Jak działa odkup złota w Mennicy Polskiej?

Jak wyjaśniają przedstawiciele Mennicy Polskiej, proces sprzedaży złota rozpoczyna się od umówienia wizyty – telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w oddziale. Podczas spotkania doradcy dokonują weryfikacji autentyczności oraz wyceny produktów według aktualnych notowań rynkowych. Klienci, którzy sprzedają złoto w nienaruszonym opakowaniu, otrzymują wycenę od ręki, a należność trafia na rachunek bankowy w ciągu dwóch dni roboczych.

W przypadku produktów bez oryginalnego zabezpieczenia lub w naruszonym opakowaniu konieczna jest dodatkowa weryfikacja jakości kruszcu.

– Zapewniamy przejrzysty proces oraz wsparcie doświadczonych specjalistów na każdym etapie transakcji. Nasi klienci mogą mieć pewność, że produkty, które chcą sprzedać, zostaną wycenione rzetelnie, a wszystko przebiegnie sprawnie i bezpiecznie – podkreśla Marta Bassani-Prusik.

Odkup złota – wkrótce kolejne miasta

Choć usługa odkupu złota prowadzona przez Mennicę Polską jest obecnie dostępna tylko w czterech miastach – Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie – wkrótce ma się to zmienić.

„Planowane jest uruchomienie usługi w kolejnych punktach” – czytamy w nadesłanym komunikacie.

Spółka zapowiada dalsze rozszerzanie sieci, by umożliwić klientom w całym kraju łatwiejszy dostęp do sprzedaży kruszcu w zaufanym miejscu.

