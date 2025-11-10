Mamy nowych milionerów w Polsce. W Lotto padły dwie „szóstki"

Podczas ostatniego losowania pękła ogromna kumulacja w Lotto. Szczęście uśmiechnęło się do dwójki graczy, którzy podzielą między sobą niemal 25 mln zł.

8 listopada w losowaniu Lotto padły następujące liczby: 7, 10, 20, 30, 35 i 39. Padły dwie "szóstki", wygrane wyniosły po 12 312 338,00 zł.

Żaden z grających nie wytypował natomiast poprawnie wszystkich sześciu liczb w losowaniu Lotto Plus: 20, 23, 28, 33, 45 i 48. Padły jednak 74 piątki, każda o wartości 3500 zł. Piątki padały także w przypadku głównej gry. W Lotto wylosowano 106 piątek. W tym przypadku wygrane wyniosły po 5686,40 zł. Przypomnijmy, że od każdej wygranej równej lub powyżej 2280 zł odprowadzany jest 10 proc. podatek.

Główna wygrana padła również w piątkowym losowaniu Eurojackpot. Padła ona w Niemczech. Do gracza z tego kraju trafi ponad 54,2 mln euro. Do tego odnotowano trzy wygrane drugiego stopnia – w Niemczech, w Czechach i w Słowenii. Każda z nich o wartości 737 967,50 euro. W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia w wysokości ponad 290 tys. zł. W najbliższym losowaniu do wygrania będzie 45 mln zł.

Najwyższa wygrana w Lotto

Najwyższa do tej pory wygrana w Lotto – w wysokości 36 726 210,20 zł. – padła 16 marca 2017 roku w kolekturze w Skrzyszowie.

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił. Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych. Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość.

Prawdopodobieństwo poprawnego wytypowania sześciu liczb w Lotto wynosi 1 do 13 983 816. Skreślenie pięciu właściwych liczb, to szansa wynosząca 1 do 54 201. Czwórkę poprawnie typuje jedna na 1 032 osoby.

