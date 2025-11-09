To będziesz mógł robić na L4. Rząd zmienia zasady

Rząd zatwierdził projekt, który całkowicie zmienia zasady dotyczące zwolnień lekarskich. Jak zauważa „Fakt", do tej pory pracownik na L4 nie mógł wykonywać żadnych obowiązków zawodowych. Utratę prawa do zasiłku ryzykował nawet w sytuacji, gdy odebrał na chwilę telefon służbowy, czy podpisał fakturę. ZUS miał prawo uznać, że pracownik „wykonywał pracę zarobkową" i cofnąć świadczenie za cały okres choroby.

Rządzący chcą złagodzić przepisy. Jak podaje gazeta, we wspomnianym projekcie pojawił się zapis zgodnie z którym nie każda aktywność w czasie chorobowego będzie uznawana za pracę zarobkową. Wyjątek obejmie czynności incydentalne, wymuszone ważnymi okolicznościami, np. gdy brak reakcji pracownika mógłby narazić firmę na straty.

Zmiany w L4. Co będzie mógł robić pracownik?

Warto podkreślić, że dopuszczalna będzie sytuacja, że pracownik przebywający na L4 w jednej firmie, będzie mógł pracować u innego pracodawcy. W tym samym czasie będzie pobierać pełne wynagrodzenie oraz zasiłek chorobowy.

Co istotne, pracownik będący na zwolnieniu lekarskim będzie mógł wyjść na zakupy, do apteki, do lekarza czy na spacer, jeśli sprzyja to rekonwalescencji. Zakazane będą wyjazdy, chyba, że będzie to uzasadnione względami zdrowotnymi, czyli np. do senatorium. Wyjazd za granicę będzie możliwy, pod warunkiem że zostanie wskazany jako adres pobytu na zwolnieniu lekarskim i nie utrudni ewentualnej kontroli ZUS.

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że w ubiegłym roku zarejestrowano w Polsce o 1,8 mln więcej dni absencji chorobowej, niż rok wcześniej. W 2024 roku wydano aż 27,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, co daje łączną liczbę aż 290 mln dni absencji chorobowej. Tylko w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wystawiono aż 10,1 miliona L4.

