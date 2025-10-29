Czy na L4 można iść na cmentarz? Jest kluczowy warunek
Udostępnijdodaj Skomentuj

Czy na L4 można iść na cmentarz? Jest kluczowy warunek

Dodano: 
Cmentarz
Cmentarz Źródło: Shutterstock / Fotokon
W najbliższych dniach miliony Polaków będą odwiedzać groby swoich bliskich. Czy na cmentarz może udać się osoba przebywająca na L4? Kluczowa jest tu jedna kwestia.

Jak niedawno informowaliśmy, szacunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wskazują, że nawet co trzecie L4 w Polsce jest nadużyciem. Rzecznik instytucji w komentarzu dla „Wprost" zdradził, że są przypadki osób przebywających na zwolnieniu, które zamiast kurować się w domowych warunkach, wypoczywają na zagranicznych wyjazdach. Inni przebywają co prawda w kraju, ale wykonują czynności, których osoba chora z pewnością robić nie powinna. Rzecznik podał przykład pracowników, którzy trakcie zwolnienia pracowali w komisji wyborczej, pikietowali, czy pomagali w budowie kurnika.

Osoby na L4 mogą iść na cmentarz? Jest kluczowy warunek

Czy przebywając na L4 można uczestniczyć w pogrzebie, bądź udać się na cmentarz z okazji Wszystkich Świętych? Szukajac odpowiedzi na to pytanie serwis Infor.pl przywołuje niedawny wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu. Przedmiotem sporu była utrata przez osobę przebywającą na L4 (z powodu zakażenia górnych dróg oddechowych) prawa do zasiłku chorobowego z powodu udziału w ceremonii ślubnej. Przypadek rozstrzygnięty przez sąd pokazuje, że ocena zachowania ubezpieczonego w okresie zwolnienia lekarskiego wymaga analizy medycznej, kontekstu zdarzenia oraz realnego wpływu tego zachowania na zdrowie i leczenie. ZUS uznał udział w uroczystości za nadużycie prawa i wydał decyzję o pozbawieniu ubezpieczonej prawa do zasiłku. Sąd stwierdził jednak, że konieczna jest konkretna analiza czy dane zachowanie faktycznie pozostawało w sprzeczności z celem zwolnienia. Ostatecznie, po uwzględnieniu opinii lekarza, sąd nie uznał udziału w uroczystości za sprzeczność z celem zwolnienia. Podobnie interpretować należy udział w ceremonii pogrzebowej.

Przez zachowanie niezgodne z celem zwolnienia rozumie się postępowanie, które w powszechnym odczuciu „nie przystoi" osobie chorej i rodzi uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistego stanu zdrowia. Przykładowo wskazuje się na uczestnictwo w hucznych imprezach, nadużywanie alkoholu czy dalekie podróże. Jednak ustawowe kryterium pozwala na ocenę sytuacji indywidualnie, z uwzględnieniem stanu zdrowia i zaleceń lekarskich. Zatem wydaje się, że niezdolny do pracy (z adnotacją chory może chodzić) – może wziąć udział w ceremonii pogrzebowej – szczególnie jeżeli dotyczy to jego bliskiej osoby, czy też odwiedzić grób osoby zmarłej – wyjaśnia w komentarzu dla serwisu Kinga Piwowarska, doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Ekspertka wskazuje, że kluczową kwestią jest to, czy takie wyjście nie wpłynie na pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego. Jeśli nie, to – jak mówi Piwowarska – „nie wydaje się, żeby ZUS czy KRUS kwestionowały takie kilkugodzinne wyjście z domu".

Czytaj też:
Polacy coraz częściej uciekają na L4. Tak lekarze rozpoznają symulantówCzytaj też:
Czy sklepy będą otwarte 1 i 2 listopada? Trudny weekend dla klientów

Opracował:
Źródło: Infor.pl, Wprost