Czy na L4 można iść na cmentarz? Jest kluczowy warunek

Jak niedawno informowaliśmy, szacunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wskazują, że nawet co trzecie L4 w Polsce jest nadużyciem. Rzecznik instytucji w komentarzu dla „Wprost" zdradził, że są przypadki osób przebywających na zwolnieniu, które zamiast kurować się w domowych warunkach, wypoczywają na zagranicznych wyjazdach. Inni przebywają co prawda w kraju, ale wykonują czynności, których osoba chora z pewnością robić nie powinna. Rzecznik podał przykład pracowników, którzy trakcie zwolnienia pracowali w komisji wyborczej, pikietowali, czy pomagali w budowie kurnika.

Osoby na L4 mogą iść na cmentarz? Jest kluczowy warunek

Czy przebywając na L4 można uczestniczyć w pogrzebie, bądź udać się na cmentarz z okazji Wszystkich Świętych? Szukajac odpowiedzi na to pytanie serwis Infor.pl przywołuje niedawny wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu. Przedmiotem sporu była utrata przez osobę przebywającą na L4 (z powodu zakażenia górnych dróg oddechowych) prawa do zasiłku chorobowego z powodu udziału w ceremonii ślubnej. Przypadek rozstrzygnięty przez sąd pokazuje, że ocena zachowania ubezpieczonego w okresie zwolnienia lekarskiego wymaga analizy medycznej, kontekstu zdarzenia oraz realnego wpływu tego zachowania na zdrowie i leczenie. ZUS uznał udział w uroczystości za nadużycie prawa i wydał decyzję o pozbawieniu ubezpieczonej prawa do zasiłku. Sąd stwierdził jednak, że konieczna jest konkretna analiza czy dane zachowanie faktycznie pozostawało w sprzeczności z celem zwolnienia. Ostatecznie, po uwzględnieniu opinii lekarza, sąd nie uznał udziału w uroczystości za sprzeczność z celem zwolnienia. Podobnie interpretować należy udział w ceremonii pogrzebowej.

– Przez zachowanie niezgodne z celem zwolnienia rozumie się postępowanie, które w powszechnym odczuciu „nie przystoi" osobie chorej i rodzi uzasadnione wątpliwości co do rzeczywistego stanu zdrowia. Przykładowo wskazuje się na uczestnictwo w hucznych imprezach, nadużywanie alkoholu czy dalekie podróże. Jednak ustawowe kryterium pozwala na ocenę sytuacji indywidualnie, z uwzględnieniem stanu zdrowia i zaleceń lekarskich. Zatem wydaje się, że niezdolny do pracy (z adnotacją chory może chodzić) – może wziąć udział w ceremonii pogrzebowej – szczególnie jeżeli dotyczy to jego bliskiej osoby, czy też odwiedzić grób osoby zmarłej – wyjaśnia w komentarzu dla serwisu Kinga Piwowarska, doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Ekspertka wskazuje, że kluczową kwestią jest to, czy takie wyjście nie wpłynie na pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego. Jeśli nie, to – jak mówi Piwowarska – „nie wydaje się, żeby ZUS czy KRUS kwestionowały takie kilkugodzinne wyjście z domu".

