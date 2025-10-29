TVN z nowym właścicielem? Paramount Skydance celuje w WBD

Paramount Skydance analizuje możliwość zakupu Warner Bros. Discovery, do którego należy m.in. TVN. Jak podaje Bloomberg News, plan transakcji zakładałby utrzymanie części dotychczasowej struktury i jednoczesne wprowadzenie zmian w kluczowych obszarach działalności. Według tych informacji prezes Paramount Skydance David Ellison chciałby pozostawić zespoły kreatywne w obu studiach, a jednocześnie skonsolidować funkcje marketingowe i dystrybucyjne. To miałoby ograniczyć dublowanie zadań, przy zachowaniu zaplecza twórczego po obu stronach.

Połączenie platforn

W przypadku finalizacji przejęcia doszłoby do integracji serwisów streamingowych: HBO Max należący do Warner Bros. Discovery miałby zostać połączony z platformą Paramount+. Równolegle możliwe byłoby współdzielenie zasobów informacyjnych – stacja CBS News (Paramount) mogłaby korzystać ze wspólnych struktur z CNN (Warner Bros. Discovery). Jak zaznacza Bloomberg, rozwiązania te są rozpatrywane na etapie koncepcji przejęcia.

Nie ma jeszcze rozstrzygnięć dotyczących ewentualnej sprzedaży nieruchomości któregoś z koncernów. W planach nie przewiduje się też sprzedaży ani wydzielenia sieci telewizji kablowej. Zamiast tego Ellison planuje skupić się na wdrażaniu nowych technologii, w tym narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, co ma umożliwić zwiększenie produkcji filmowej do 30 tytułów rocznie.

Fuzja pod znakiem zapytania

Warner Bros. Discovery, właściciel marek takich jak „Harry Potter” czy DC Comics, ogłosiło, że rozważa sprzedaż firmy. Według Reutersa Paramount Skydance postrzegany jest jako główny kandydat do transakcji. David Ellison – syn miliardera Larry’ego Ellisona i osoba mająca relacje w Waszyngtonie – dysponuje dużymi funduszami, co zdaniem ekspertów może wzmacniać pozycję negocjacyjną jego koncernu.

Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły porozumienia. W ostatnich tygodniach Paramount Skydance złożyło trzy oferty zakupu Warner Bros. Discovery, lecz wszystkie zostały odrzucone. Mimo to Warner Bros. zapowiedziało uruchomienie formalnego procesu sprzedaży w związku z zainteresowaniem ze strony kilku potencjalnych nabywców. Analitycy oceniają, że jeśli doszłoby do sfinalizowania transakcji, mogłaby to być jedna z największych fuzji w globalnej branży medialnej ostatnich lat.

Dla polskiego rynku kluczowe pozostaje to, że potencjalne przejęcie dotyczyłoby właściciela TVN. Ewentualna konsolidacja streamingu (HBO Max z Paramount+) oraz porządkowanie struktur marketingu i dystrybucji mogłyby przełożyć się na zmiany w ofercie treści i sposobie dystrybucji, ale szczegóły zależą od decyzji nowych właścicieli i kształtu procesu sprzedażowego. Na razie wszystko pozostaje w fazie planów i rozważań – przy aktywnym zainteresowaniu rynku i mediów.

Czytaj też:

Pieniądze znikają z konta. Ekspert radzi, co robićCzytaj też:

Koniec mrożenia cen prądu. Minister Motyka ma radę dla Polaków