Kursy walut 18 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Na rynku walutowym wtorkowy zryw. Wszystkie cztery główne waluty umocniły się wobec złotego. Liderem wzrostów został dolar, a tuż za nim znalazły się euro i funt. Symbolicznie zyskał także frank szwajcarski.

Dolar wyraźnie dominuje dziś wśród najważniejszych walut, notując najwyższe procentowe umocnienie.

Analiza dnia – 18 listopada 2025

Dolar amerykański (USD) – mocne odbicie

Dzisiejszy kurs USD to 3,6525 zł, czyli o 0,0125 zł więcej niż w poniedziałek (3,6400 zł). To największy wzrost dnia – ruch wciąż umiarkowany, ale zauważalny. Dolar kontynuuje powolne umacnianie widoczne już w ostatnich dniach.

Euro (EUR) – widoczny wzrost

Euro kosztuje dziś 4,2331 zł, co oznacza wzrost o 0,0100 zł względem poniedziałkowych notowań (4,2231 zł). Zmiana jest niewielka, ale kierunek wzrostowy jest konsekwentny – europejska waluta utrzymuje stabilizację powyżej 4 złotych.

Frank szwajcarski (CHF) – symboliczna zwyżka

Dzisiejszy kurs franka to 4,5865 zł, czyli o 0,0039 zł więcej niż wczoraj (4,5826 zł). To najmniejszy wzrost spośród głównych walut, lecz nadal odwraca wczorajszą lekką korektę spadkową.

Funt szterling (GBP) – widoczny wzrost

Funt kosztuje dziś 4,8038 zł, a więc o 0,0114 zł więcej niż w poniedziałek (4,7924 zł). Brytyjska waluta zanotowała drugi największy wzrost dnia. Oczywiście, funtowi daleko jeszcze do przekroczenia granicy 5 zł, ale wyraźne umocnienie jest widoczne.

Podsumowanie dnia – 18 listopada 2025

USD – wzrost wyraźny, +0,34 proc.

EUR – wzrost umiarkowany, +0,24 proc.

CHF – wzrost symboliczny, +0,09 proc.

GBP – wzrost wyraźny, +0,24 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – wtorek, 18 listopada

dolar – 3,6525 zł

euro – 4,2331 zł

frank szwajcarski – 4,5865 zł

funt szterling – 4,8038 zł

Notowania w tym tygodniu

Kursy walut – poniedziałek, 17 listopada

dolar – 3,6400 zł

euro – 4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5826 zł

funt szterling – 4,7924 zł

Notowania walut w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 14 listopada

dolar – 3,6376 zł

euro – 4,2274 zł

frank szwajcarski – 4,5918 zł

funt szterling – 4,7854 zł

Kursy walut – czwartek, 13 listopada

dolar – 3,6417 zł

euro – 4,2304 zł

frank szwajcarski – 4,5779 zł

funt szterling – 4,7909 zł

Kursy walut – środa, 12 listopada

dolar – 3,6570 zł

euro – 4,2312 zł

frank szwajcarski – 4,5755 zł

funt szterling – 4,7967 zł

Kursy walut – poniedziałek, 10 listopada

dolar – 3,6610 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,5426 zł

funt szterling – 4,8230 zł

