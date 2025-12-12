Deszcz miliardów na polski atom. Krajowe banki wykładają ponad 35 mld zł

Wstępne oferty banków wielokrotnie przekraczają kwotę kapitału dłużnego potrzebnego do sfinansowania budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej – poinformowała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), inwestor projektu w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Tylko polskie banki są gotowe wyłożyć łącznie ponad 35 mld zł.

PEJ ogłosiły zakończenie tzw. market sounding, czyli badania zainteresowania projektem wśród instytucji finansowych. W procesie wzięło udział ponad 30 największych podmiotów z Europy, Azji i Ameryki Północnej. Efektem są 26 wstępnych ofert, które uzupełniają wcześniej zebrane deklaracje wsparcia ze strony agencji kredytów eksportowych. Spółka ma już listy intencyjne od 11 takich agencji na ok. 100 mld zł.

Według PEJ, kwoty zadeklarowane przez banki kilkakrotnie przewyższają potrzeby finansowe projektu. W gronie polskich instytucji, które potwierdziły gotowość finansowania inwestycji, znalazły się m.in. BGK, PKO BP, Pekao, Santander i BNP Paribas. Łączna wartość ich ofert przekracza 35 mld zł.

Aktualny szacunek kosztów budowy elektrowni jądrowej – bez kosztów finansowania – wynosi 178 mld zł, czyli ok. 42 mld euro. Struktura finansowania przewiduje, że 70 proc. tej kwoty zostanie pokryte długiem, w którym kluczowy udział przypadnie agencjom kredytów eksportowych, z amerykańskim EXIM Bankiem na czele. Pozostała część długu ma pochodzić z rynku komercyjnego.

Pozostałe 30 proc. wartości inwestycji ma stanowić kapitał własny PEJ, czyli ok. 60 mld zł z budżetu państwa. Zatwierdzona przez Komisję Europejską pomoc publiczna uruchamia ten proces. Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna przekazał, że po decyzji KE zwrócił się do Ministra Finansów o przekazanie pierwszych 4,6 mld zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Wrochna ocenił, że szerokie zainteresowanie komercyjnych instytucji finansowych to „doskonała wiadomość” dla inwestora i całego sektora energetycznego oraz dowód zmiany podejścia do energetyki jądrowej i roli atomu w przyszłym miksie energetycznym.

Prezes PEJ Marek Woszczyk podkreślił, że wyniki market sounding w wymierny sposób potwierdzają gotowość do udziału w projekcie zarówno banków polskich, jak i zagranicznych. Pozyskane informacje pozwolą dopracować docelową strukturę finansowania. Według szacunków spółki, w projekt docelowo zaangażowanych będzie ok. 40 banków i agencji kredytów eksportowych, a razem z ubezpieczycielami i reasekuratorami nawet ok. 70 instytucji.

Kolejnym etapem ma być badanie due diligence – szczegółowa analiza przedinwestycyjna, która umożliwi złożenie wiążących ofert finansowania. PEJ szacuje, że bankowe due diligence potrwa od 12 do 18 miesięcy. Przed podpisaniem końcowych umów kredytowych konieczne będzie podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). Warunkiem jej podjęcia jest zawarcie kontraktu wykonawczego EPC z konsorcjum Westinghouse–Bechtel oraz uzyskanie od Państwowej Agencji Atomistyki zezwolenia na budowę obiektu energetyki jądrowej. Spółka planuje wystąpić o tę decyzję do 31 marca 2026 r., a dozór jądrowy będzie miał dwa lata na jej wydanie.

PEJ, w 100 proc. należące do Skarbu Państwa, są inwestorem i przyszłym operatorem elektrowni w Lubiatowie-Kopalinie. Projekt zakłada budowę trzech bloków w technologii AP1000 Westinghouse. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku na 2036 r.

