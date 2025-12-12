Paliwa potanieją przed świętami? Są najnowsze prognozy

– Już w tym tygodniu paliwa na polskich stacjach taniały – a dobrą wiadomością dla kierowców może być dalsza prognoza spadkowa na kolejny tydzień – piszą analitycy e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak.

Eksperci podkreślają, że na rynku paliw będzie taniej, ponieważ inwestorzy reagują na wzrost zapasów paliw w USA oraz rosnące szanse na porozumienie pokojowe między Rosją a Ukrainą, co wywiera presję spadkową na ceny surowca. Dodatkowo w Polsce widać kontynuację przecen w hurcie, nawet mimo że korekta prognoz MAE może nieco ograniczać skalę spadków.

– Na rynku hurtowym paliw z dnia 12 grudnia 2025 r. obserwuje się wyraźne obniżki cen we wszystkich głównych kategoriach paliw w porównaniu z ostatnim weekendem. Pb98 została wyceniona na 4782 zł za m sześc., co oznacza spadek o 66 zł w porównaniu z poprzednim notowaniem. Pb95 również potaniała, osiągając poziom 4297 zł za m sześc., czyli o 57 zł mniej niż wcześniej. Jeszcze mocniej zniżkował olej napędowy, którego cena spadła o 72 zł, do poziomu 4603 zł za m sześc. – wyliczają analitycy.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Dobre prognozy przed świętami

Największą korektę odnotowano jednak na rynku oleju opałowego, gdzie zanotowano znaczący spadek o 120 zł, do poziomu 3094 zł za m sześc. Łącznie sygnalizuje to wyraźne schłodzenie cen w hurcie, związane z niższymi notowaniami ropy, co może w najbliższych dniach sprzyjać dalszym obniżkom także w segmencie detalicznym.

Ile konkretnie kierowcy zapłacą na stacjach w ostatnim tygodniu przed świętami? Na okres 15-21 grudnia eksperci prognozują spadki cen większości produktów. Benzyna Pb98 może potanieć do poziomu 6,51–6,63 zł za litr, co oznacza lekką korektę w dół względem obecnych 6,65 zł. Większa obniżka powinna objąć popularną „95", której ceny prognozowane są w przedziale 5,71–5,83 zł za litr. To o kilka–kilkanaście groszy mniej niż aktualne 5,87 zł. Analitycy prognozują umiarkowane zniżki dla diesla, który w przyszłym tygodniu powinien kosztować od 6,09 do 6,21 zł/l. Obecnie tankujący płacą 6,23 zł za litr. Znikome spadki mogą objąć autogaz, który obecnie kosztuje 2,62 zł/l. Na kolejny tydzień eksperci przewidują przedział 2,60-2,67 zł/l.

