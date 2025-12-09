Dino Oil – sieć sklepów chce sprzedawać paliwa. Szuka pracowników

Sieć dyskontów Dino buduje własną sieć stacji paliw i szuka pracowików w całej Polsce. Na razie Dino ma tylko jedną stację paliw w centrum dystrybucyjnym Dino w Łobzie – to wewnętrzna placówka dla działu transportu oraz dostawców sieci. Powstała w 2023 roku.

„Oferujemy stabilną pracę, szkolenia oraz realne możliwości awansu. Cenimy odpowiedzialność, zaangażowanie i chęć rozwoju w dynamicznej branży energetyczno-logistycznej” – komunikuje sieć na stronie internetowej.

Dino Oil na ostatniej prostej

Nowy znak towarowy dla usług paliwowych spółka Dino uzyskała w 2024 roku. Zakres zgłoszenia obejmował paliwa i dodatki do paliw, sprzedaż detaliczną i hurtową paliw, usługi tankowania pojazdów, udzielanie kredytów na zakup paliwa (fuel cards), myjnie, usługi dystrybucji paliw, bary przekąskowe przy stacjach.

Koncesję na prowadzenie sprzedaży paliw płynnych polska sieć supermarketów otrzymała w 20218 roku. Przynano ją właśnie spółce Dino Oil. Zezwolenia na obrót paliwami płynnymi udzielił jej 9 sierpnia 2018 roku Urząd Regulacji Energetyki.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu znajdują się informacje, z których wynika, że spółka będzie mogła sprzedawać cztery rodzaje paliw: dwa gatunki benzyn silnikowych oraz dwa gatunki oleju napędowego. Koncesja nie obejmuje gazu LPG czy LNG oraz innych paliw. Jest ważna do 2030 roku.

Nietypowy rozwój biznesowy sieci sklepów Dino

Założyciel Dino – Tomasz Biernacki, od 3 lat figuruje na pierwszym miejscu w rankingu 100 najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. Majątek Biernackiego oceniany jest obecnie na 28 mld zł.

Pierwszy sklep Dino powstał w 1999 roku w Krotoszynie w Wielkopolsce. Na koniec września 2025 roku działały 2 933 placówki Dino. Pod koniec roku ilość sklepów poslkiej sieci przekroczyła już 3 tysiące – głównie w małych i średnich miejscowościach (od 2 – 30 tys. mieszkańców). Od początku 2025 roku uruchomiono 245 placówek, z czego 98 w trzecim kwartale. Wszystkie sklepy są nadal własnością firmy. Spółka ma także własne zaplecze produkcyjne i logistyczne. Zagraniczny kapitał (fundusz Enterprise Investors) pojawił się w firmie dopiero w 2010 roku i objął 49 proc. udziałów.

Przychody grupy kapitałowej Dino Polska w trzecim kwartale 2025 roku sięgnęły 8,76 mld zł i były niższe od średniej prognoz analityków pytanych przez PAP (8,97 mld zł).

