Tak Polacy oszczędzają przed świętami. Rząd przekazał wyliczenia

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 5,102 mln zł. To wynik nieznacznie niższy niż miesiąc wcześniej gdy odnotowano 6.298 mln zł. Przypomnijmy, że rekordowy pod tym względem okazał się lipiec, gdy sprzedano obligacje o łącznej wartości 8.226 mln zł.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za listopad wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0226) – 206,4 mln zł,

1-roczne (ROR1126) – 1.676,6 mln zł,

2-letnie (DOR1127) – 234,4 mln zł,

3-letnie (TOS1128) – 1.868,2 mln zł,

4-letnie (COI1129) – 572,2 mln zł,

10-letnie (EDO1135) – 446,2 mln zł.

W listopadzie – podobnie jak miesiąc wcześniej – najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS (37 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.868,2 mln zł. Drugie miejsce zajęły obligacje 1-roczne – ROR (33 proc. udział) ze sprzedażą na poziomie 1.676,6 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 4-letnie – COI (11 proc. udział), 10-letnie – EDO (9 proc.), 2-letnie – DOR (5 proc.), oraz 3-miesięczne – OTS (4 proc.).

Ministerstwo Finansów podało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w listopadzie kwotę ok. 98 mln zł. To mniej niż w październiku, gdy było to ok. 109 mln zł. Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

