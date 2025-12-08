Kursy walut 8 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To dobry początek tygodnia dla złotego. W porównaniu z piątkowymi notowaniami wszystkie cztery główne waluty – dolar, euro, frank i funt – notują spadki.

Najmocniej tanieje dziś funt szterling, który oddaje część dynamicznych wzrostów z końcówki ubiegłego tygodnia. Tuż za nim plasuje się frank szwajcarski, również wyraźnie cofający się po wcześniejszych umocnieniach. Spadki dolara i euro są niewielkie i mają charakter symbolicznej korekty.

Analiza dnia – 8 grudnia

Dolar amerykański (USD) – minimalny spadek

Dzisiejszy kurs USD wynosi 3,6300 zł, co oznacza spadek o 0,0013 zł względem piątku (3,6313 zł). Notowania dolara praktycznie się nie zmieniają.

Euro (EUR) – lekko w dół

Euro kosztuje dziś 4,2289 zł, czyli o 0,0032 zł mniej niż w piątek (4,2321 zł). Korekta jest umiarkowana, ale wskazuje na tendencję spadkową.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne cofnięcie

Dzisiejszy kurs franka to 4,5132 zł, co oznacza zniżkę o 0,0104 zł względem piątku (4,5236 zł). To jeden z większych spadków wśród głównych walut.

Funt szterling (GBP) – najsilniejszy spadek dnia

Funt kosztuje dziś 4,8347 zł, co oznacza spadek o 0,0120 zł względem piątku (4,8467 zł). To największy dzienny spadek spośród analizowanych walut.

Podsumowanie dnia – 8 grudnia

USD – stabilizacja, −0,036 proc.

EUR – lekka korekta, −0,076 proc.

CHF – największy spadek dnia, −0,23 proc.

GBP – najsilniejsze cofnięcie, −0,25 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 8 grudnia

dolar – 3,6300 zł

euro – 4,2289 zł

frank szwajcarski – 4,5132 zł

funt szterling – 4,8347 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 5 grudnia

dolar – 3,6313 zł

euro – 4,2321 zł

frank szwajcarski – 4,5236 zł

funt szterling – 4,8467 zł

Kursy walut – czwartek, 4 grudnia

dolar – 3,6221 zł

euro – 4,2299 zł

frank szwajcarski – 4,5290 zł

funt szterling – 4,8342 zł

Kursy walut – środa, 3 grudnia

dolar – 3,6333 zł

euro – 4,2312 zł

frank szwajcarski – 4,5312 zł

funt szterling – 4,8244 zł

Kursy walut – wtorek, 2 grudnia

dolar – 3,6512 zł

euro – 4,2390 zł

frank szwajcarski – 4,5398 zł

funt szterling – 4,8228 zł

Kursy walut – poniedziałek, 1 grudnia

dolar – 3,6383 zł

euro – 4,2286 zł

frank szwajcarski – 4,5318 zł

funt szterling – 4,8145 zł

