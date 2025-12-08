Kursy walut 8 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To dobry początek tygodnia dla złotego. W porównaniu z piątkowymi notowaniami wszystkie cztery główne waluty – dolar, euro, frank i funt – notują spadki.
Najmocniej tanieje dziś funt szterling, który oddaje część dynamicznych wzrostów z końcówki ubiegłego tygodnia. Tuż za nim plasuje się frank szwajcarski, również wyraźnie cofający się po wcześniejszych umocnieniach. Spadki dolara i euro są niewielkie i mają charakter symbolicznej korekty.
Analiza dnia – 8 grudnia
Dolar amerykański (USD) – minimalny spadek
Dzisiejszy kurs USD wynosi 3,6300 zł, co oznacza spadek o 0,0013 zł względem piątku (3,6313 zł). Notowania dolara praktycznie się nie zmieniają.
Euro (EUR) – lekko w dół
Euro kosztuje dziś 4,2289 zł, czyli o 0,0032 zł mniej niż w piątek (4,2321 zł). Korekta jest umiarkowana, ale wskazuje na tendencję spadkową.
Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne cofnięcie
Dzisiejszy kurs franka to 4,5132 zł, co oznacza zniżkę o 0,0104 zł względem piątku (4,5236 zł). To jeden z większych spadków wśród głównych walut.
Funt szterling (GBP) – najsilniejszy spadek dnia
Funt kosztuje dziś 4,8347 zł, co oznacza spadek o 0,0120 zł względem piątku (4,8467 zł). To największy dzienny spadek spośród analizowanych walut.
Podsumowanie dnia – 8 grudnia
- USD – stabilizacja, −0,036 proc.
- EUR – lekka korekta, −0,076 proc.
- CHF – największy spadek dnia, −0,23 proc.
- GBP – najsilniejsze cofnięcie, −0,25 proc.
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – poniedziałek, 8 grudnia
- dolar – 3,6300 zł
- euro – 4,2289 zł
- frank szwajcarski – 4,5132 zł
- funt szterling – 4,8347 zł
Notowania w zeszłym tygodniu
Kursy walut – piątek, 5 grudnia
- dolar – 3,6313 zł
- euro – 4,2321 zł
- frank szwajcarski – 4,5236 zł
- funt szterling – 4,8467 zł
Kursy walut – czwartek, 4 grudnia
- dolar – 3,6221 zł
- euro – 4,2299 zł
- frank szwajcarski – 4,5290 zł
- funt szterling – 4,8342 zł
Kursy walut – środa, 3 grudnia
- dolar – 3,6333 zł
- euro – 4,2312 zł
- frank szwajcarski – 4,5312 zł
- funt szterling – 4,8244 zł
Kursy walut – wtorek, 2 grudnia
- dolar – 3,6512 zł
- euro – 4,2390 zł
- frank szwajcarski – 4,5398 zł
- funt szterling – 4,8228 zł
Kursy walut – poniedziałek, 1 grudnia
- dolar – 3,6383 zł
- euro – 4,2286 zł
- frank szwajcarski – 4,5318 zł
- funt szterling – 4,8145 zł
