Kursy walut 8 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?
Funt szterling (GBP) nie ma dobrego początku tygodnia
Wszystkie główne waluty w dół. Oto kursy walut według notowań z 8 grudnia 2025 r.

To dobry początek tygodnia dla złotego. W porównaniu z piątkowymi notowaniami wszystkie cztery główne waluty – dolar, euro, frank i funt – notują spadki.

Najmocniej tanieje dziś funt szterling, który oddaje część dynamicznych wzrostów z końcówki ubiegłego tygodnia. Tuż za nim plasuje się frank szwajcarski, również wyraźnie cofający się po wcześniejszych umocnieniach. Spadki dolara i euro są niewielkie i mają charakter symbolicznej korekty.

Analiza dnia – 8 grudnia

Dolar amerykański (USD) – minimalny spadek

Dzisiejszy kurs USD wynosi 3,6300 zł, co oznacza spadek o 0,0013 zł względem piątku (3,6313 zł). Notowania dolara praktycznie się nie zmieniają.

Euro (EUR) – lekko w dół

Euro kosztuje dziś 4,2289 zł, czyli o 0,0032 zł mniej niż w piątek (4,2321 zł). Korekta jest umiarkowana, ale wskazuje na tendencję spadkową.

Frank szwajcarski (CHF) – wyraźne cofnięcie

Dzisiejszy kurs franka to 4,5132 zł, co oznacza zniżkę o 0,0104 zł względem piątku (4,5236 zł). To jeden z większych spadków wśród głównych walut.

Funt szterling (GBP) – najsilniejszy spadek dnia

Funt kosztuje dziś 4,8347 zł, co oznacza spadek o 0,0120 zł względem piątku (4,8467 zł). To największy dzienny spadek spośród analizowanych walut.

Podsumowanie dnia – 8 grudnia

  • USD – stabilizacja, −0,036 proc.
  • EUR – lekka korekta, −0,076 proc.
  • CHF – największy spadek dnia, −0,23 proc.
  • GBP – najsilniejsze cofnięcie, −0,25 proc.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – poniedziałek, 8 grudnia

  • dolar – 3,6300 zł
  • euro – 4,2289 zł
  • frank szwajcarski – 4,5132 zł
  • funt szterling – 4,8347 zł

Notowania w zeszłym tygodniu

Kursy walut – piątek, 5 grudnia

  • dolar – 3,6313 zł
  • euro – 4,2321 zł
  • frank szwajcarski – 4,5236 zł
  • funt szterling – 4,8467 zł

Kursy walut – czwartek, 4 grudnia

  • dolar – 3,6221 zł
  • euro – 4,2299 zł
  • frank szwajcarski – 4,5290 zł
  • funt szterling – 4,8342 zł

Kursy walut – środa, 3 grudnia

  • dolar – 3,6333 zł
  • euro – 4,2312 zł
  • frank szwajcarski – 4,5312 zł
  • funt szterling – 4,8244 zł

Kursy walut – wtorek, 2 grudnia

  • dolar – 3,6512 zł
  • euro – 4,2390 zł
  • frank szwajcarski – 4,5398 zł
  • funt szterling – 4,8228 zł

Kursy walut – poniedziałek, 1 grudnia

  • dolar – 3,6383 zł
  • euro – 4,2286 zł
  • frank szwajcarski – 4,5318 zł
  • funt szterling – 4,8145 zł

Źródło: Narodowy Bank Polski / WPROST.pl