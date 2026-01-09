Polacy nie chcą zmieniać pracy. Ta grupa wyjątkiem

Miniony rok przyniósł pierwsze od dłuższego czasu niezbyt dobre wieści z rynku pracy. Co i rusz w mediach pojawiały się doniesienia o zwolnieniach grupowych, a od maja do października stopa bezrobocia w Polsce rosła, by pod koniec roku zatrzymać się na poziomie 5,6 proc. Dane te były sporym zaskoczeniem, gdyż zazwyczaj w miesiącach letnich i wczesną jesienią następowały spadki, z uwagi m.in. na prace sezonowe.

Eksperci tłumaczyli, że wzrost bezrobocia w Polsce ma związek m.in. z nowymi regulacjami dotyczącymi statusu osoby bezrobotnej. – Obecnie trudniej jest utracić status bezrobotnego w porównaniu np. z czerwcem 2025, kiedy do skreślenia z listy wystarczyło niestawienie się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni (teraz wystarczy pojawić się w nim raz na 90 dni). Odrzucenie oferty z urzędu pracy również nie skutkuje już wyrejestrowaniem z listy bezrobotnych. Oznacza to więc, że w wyniku zmian proceduralnych przybyło – przynajmniej w wersji oficjalnej – więcej osób o statusie bezrobotnego – wyjaśniała w komentarzu dla „Wprost” Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

Polacy nie wydają się być zaniepokojeni wspomnianymi komunikatami. Dowodzi tego przeprowadzony w październiku sondaż SW Research dla „Wprost”. Wynika z niego, że aż 42,3 proc. z nas nie obawia się w najbliższym czasie utraty pracy, a tylko 13 proc. odczuwa tego rodzaju obawy.

Polacy nie chcą zmieniać pracy. Jedna grupa wyjątkiem

W najnowszym sondażu pracownia SW Research zapytała respondentów, czy planują w tym roku zmianę miejsca pracy. Okazuje się, że takie plany ma co czwarty uczestnik badania (23,2 proc.), a niespełna 42 proc. nie zamierza zmieniać miejsca zatrudnienia. Jedna piąta ankietowanych (20,9 proc.) udzieliła odpowiedzi „nie dotyczy mnie to”, a 14,1 proc. – „nie wiem”.

Z sondażu wynika, że zmianę miejsca pracy planują w tym roku przede wszystkim najmłodsi uczestnicy badania w wieku 18-24 lata (49,7 proc.).