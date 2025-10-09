Polacy obawiają się o pracę? Zaskakujący sondaż dla „Wprost"

W tym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło szacunkowe dane dotyczące stopy bezrobocia we wrześniu br. Wskazują one, że w zeszłym miesiącu wyniosła ona 5,6 proc., co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w stosunku do sierpnia.

Jeśli szacunki resortu pracy potwierdzą się, będzie to oznaczać, że wrzesień to czwarty miesiąc z rzędu, gdy bezrobocie w Polsce rośnie. Tymczasem na ogół w miesiącach wakacyjnych na ogół mamy do czynienia z odwrotną tendencją. Ministerstwo przypomina, że przed wakacjami wprowadzono zmiany regulacyjne, które ułatwiły proces rejestracji i utrzymania statusu bezrobotnego, co może oznaczać, że obserwowane wzrosty to nie tyle efekt pogarszającej się koniunktury, co formalnych zmian.

Nieliczni obawiają się utraty pracy. Sondaż dla „Wprost"

Rosnące dane dotyczące bezrobocia, ale też regularnie pojawiające się informacje o zwolnieniach grupowych i upadkach poszczególnych zakładów prowokuje do postawienia Polakom pytania o to, czy nie obawiają się utraty pracy. Z badania pracowni SW Research dla „Wprost" wynika, że aż 42,3 proc. ankietowanych tego rodzaju obaw nie ma. Utraty pracy w najbliższym czasie obawia się niespełna 13 proc. respondentów. Co trzeci uczestnik badania nie pracuje obecnie zawodowo, a jedna dziesiąta ankietowanych udzieliła odpowiedzi „nie wiem".

Z badania wynika, że obaw o utratę pracy nie ma niemal 50 proc. mężczyzn. Odsetek ten jest wyraźnie niższy wśród kobiet (36,1 proc.).