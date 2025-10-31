Nowy biznes Ewy Chodakowskiej. Elektryczne łodzie i bioniczne protezy przedramienia

Na tegorocznej Liście 50 najbogatszych Polek Ewa Chodakowska, z majątkiem szacowanym na 229 mln zł, uplasowała się na 35. miejscu. Jeszcze rok temu w wywiadzie dla "Wprost" mówiła, że myślała o emeryturze. – Wraz z początkiem 2024 chciałam przejść na emeryturę – opowiadała Paulinie Sosze-Jakubowskiej. Z zapowiedzi nic nie wyszło, bo Chodakowską na nowo pochłonął biznes.

Jaki biznes kontroluje Chodakowska

Dalej trzyma udziały w kilku spółkach, które zajmują się sprzedażą żywności, kosmetyków, treningów, strojów kąpielowych czy jej cateringu dietetycznego. Polska dla Chodakowskiej stała się już za mała. W tym roku wspólnie z mężem Lefterisem Kavoukisem zapowiedziała, że planuje zagraniczną ekspansję. Chce wprowadzić swoje produkty i usługi na rynki arabskie i azjatyckie. Jej najważniejsze spółki dają w sumie grubo ponad 40 mln zł przychodów rocznie. Wypracowane przez nie zyski Chodakowska od lat inwestuje w nieruchomości w Polsce oraz Grecji. Ale do swojego fit-imperium dołączyła właśnie kolejnych kilka firm.

Nowe firmy „Trenerki wszystkich Polek”