Tego Niemcy nam zazdroszczą. Tusk publikuje specjalne nagranie
Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu
Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu Źródło: PAP / Albert Zawada
Premier Donald Tusk zamieścił w sieci nagranie, w którym odwołuje się do publikacji szwajcarskiego dziennika. Jej autor stwierdza, że niemiecka gospodarka odnajduje w Polsce nowy wzór do naśladowania.

Premier Donald Tusk zamieścił w swoich social mediach nagranie, w którym odwołuje się do publikacji szwajcarskiego dziennika Neue Zurcher Zeitung (NZZ). Jej autor z uznaniem pisze o Polsce, podkreślając m.in., że nasza gospodarka dogania gospodarkę niemiecką.

Mówicie zawsze, że nie umiemy się chwalić. To prawda, ale od czego mamy Szwajcarów? Ich gazeta, Neue Zurcher Zeitung, napisała, że Niemcy mówią: „Potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie. Niemiecka gospodarka odnajduje w Polsce nowy wzór do naśladowania"— mówi w nagraniu szef polskiego rządu.

Czego brakuje Niemcom, a nam zazdroszczą? Wzrostu, odwagi w działaniu, cyfryzacji, deregulacji. Można? Można. A więc gonimy Niemców — dodał.

Szwajcarska gazeta chwali Polskę

Jak podaje Money.pl, największy szwajcarski dziennik pisze m.in., że przez lata Niemcy spoglądały na Polskę – zarówno jeśli chodzi o politykę, jak i gospodarkę – z lekką dozą zarozumiałości.

Po jednej stronie europejska lokomotywa wzrostu, po drugiej postkomunistyczny biedak. Na tym przeciwieństwie długo po upadku bloku wschodniego opierała się niemiecka samoświadomość – ocenia NZZ.

Szwajcarska gazeta pisze, że "czasy wyższości dobiegły końca", a fakt, iż Polska zaczęła definiować się na nowo, był przez naszych sąsiadów długo ignorowany. Obecnie niemiecka lokomotywa wzrostu zacięła się, a dawny „biedak" dogania konkurentów. Polacy w kontaktach z Niemcami występują z coraz większą pewnością siebie. Na płaszczyźnie politycznej prowadzi to niekiedy do napięć, jak choćby w przypadku roszczeń reparacyjnych, ale w gospodarce relacje są pragmatyczne.

Autor publikacja przytacza dane z których wynika, że stopa wzrostu gospodarczego nad Wisłą od dwóch lat przekracza średnią unijna, a w tym roku ma wynieść 3,3 proc.

