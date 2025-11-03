Blik z kolejną awarią. Polacy zgłaszają poważne problemy

Użytkownicy zgłaszają problemy z działaniem Blika. – Chciałbym poinformować że w żadnym banku dzisiaj nie działa generowanie kodów Blik – napisał internauta w zgłoszeniu wysłanym na Kontakt24.

Podobne komentarze zgłaszane są na stronie serwisu Downdetector, a także na profilu Blika w mediach społecznościowych.

Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector zaczęła szybko rosnąć przed godziną 14.00. Internauci zwracają uwagę, że problem z płatnościami dotyczy wielu banków. – Obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności Blikiem. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania – przekazali przedstawiciele Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

Kolejna awaria Blika

To kolejna awaria Blika w ostatnich dniach. Problemy pojawiły się w dniu Wszystkich Świętych. Już od wczesnych godzin porannych 1 listopada użytkownicy informowali, że niemożliwe jest generowanie kodów ani wykonywanie przelewów na telefon. W szczytowym momencie odnotowano ponad 2,2 tys. zgłoszeń.

– Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIK-a. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco – podkreślała w rozmowie z Money.pl Klaudia Rombalska z biura prasowego BLIK-a.

Blik jest jednym z najpopularniejszych standardów płatności mobilnych w Polsce. Udziałowcami spółki są Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. System umożliwia szybkie płatności w sklepach, internecie i przelewy na telefon, a jego popularność sprawia, że każda awaria, nawet krótkotrwała, ma duży wpływ na codzienne transakcje użytkowników w całym kraju.

Z danych Polskiego Standardu Płatności wynika, że w pierwszym półroczu br. użytkownicy Blika wykonywali średnio 7,7 mln transakcji dziennie.

Czytaj też:

Koniec „niewidzialnych” płatności. Każda karta firmowa pod lupąCzytaj też:

Nie trzeba płacić za bilety od razu. Ryanair wprowadził nowy system