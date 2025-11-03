Państwo powinno ułatwiać zakup mieszkania? Polacy nie mają wątpliwości

Z opublikowanych w poniedziałek wyników sondażu CBOS dowiadujemy się, że nieco ponad połowa Polaków (51 proc.) uważa, że państwo powinno wspierać obywateli w zakupie własnych mieszkań i budowie domów. Wyraźnie mniej, bo 22 proc. respondentów opowiada się za wsparciem budownictwa komunalnego dla osób mniej zamożnych (22 proc.) oraz budownictwa społecznego — czynszowego, na wynajem i spółdzielczego lokatorskiego (20 proc.). 8 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Polacy oczekują wsparcia państwa w zakupie mieszkań

Uczestników badania zapytano również, o to, kto powinien odpowiadać za zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obywateli. Opinie w tej sprawie są podzielone. 34 proc. respondentów wskazało państwo. Niewiele jednak mniej, bo 29 proc. badanych sądzi, że obowiązek ten powinien być dzielony pomiędzy obie strony. 4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w październiku średnie ceny mieszkań wykazały niewielkie spadki. Tylko w dwóch miastach ceny poszły w górę. Chodzi o Kraków i Poznań, gdzie o 1 proc. wzrosła średnia metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów.

– W obu przypadkach było to efektem wprowadzenia do sprzedaży drogich mieszkań. Np. w Krakowie ich średnia cena w przeliczeniu na metr kwadratowy sięgała 18,5 tys. zł, a w Poznaniu – 16 tys. zł. W efekcie średnia dla wszystkich lokali w ofercie wynosiła pod koniec października odpowiednio 16,7 tys. zł oraz 13,6 tys. zł za metr kwadratowy – tłumaczy Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

W pozostałych dużych miastach deweloperzy stawiali głównie na tańsze mieszkania. W efekcie średnia cena metra kwadratowego dostępnych lokali spadła o 1 proc. w Trójmieście, osiągając nieco poniżej 17 tys. zł/m kw., oraz we Wrocławiu – do około 15,2 tys. zł/m kw.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 917 osób, co pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących preferencji Polaków w zakresie polityki mieszkaniowej.

