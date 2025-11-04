Wyższa emerytura dla milionów rolników? Obiecująca słowa ministra

Lubelska Izba Rolnicza apeluje, by po po ośmiu latach wrócić do zasady zgodnie z którą najniższa emerytura z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będzie równa minimalnej emeryturze, którą otrzymują świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Emerytura podstawowa z KRUS wynosi 1691,02 zł, natomiast z ZUS – 1878,91 zł brutto. To oznacza ponad 100 zł różnicy. Organizacja wskazuje, że rolnicy są dyskryminowani względem innych świadczeniobiorców.

Emerytury rolników i pracowników zostaną zrównane?

Kwestia ta została poruszono w dzisiejszym wywiadzie, jakiego Radiu Zet udzielił minister rolnictwa Stefan Krajewski. – Będę rozmawiał z ministrem finansów, z koleżankami i kolegami z rządu – powiedział szef resortu rolnictwa w internetowej części audycji „Gość Radia ZET” pytany o możliwość zrównania najniższej emerytury z KRUS z najniższą emeryturą z ZUS.

– Od lat toczy się dyskusja ws. KRUS-u (...) Co do zmian jest zgoda – 100 zł nie jest dziś aż taką kwotą, która mogłaby wywrócić cały budżet – dodał.

Rolnicza emerytura podstawowa przez lata była równa najniższej emeryturze pracowniczej. Zmiany w tym zakresie nastąpiły w marcu 2017 roku, kiedy to doszło do zróżnicowania wysokości wspomnianych świadczeń.

– Gdyby emerytura podstawowa była równa najniższej emeryturze pracowniczej, wskaźnik wymiaru ustalany dla każdej części świadczenia byłby wyższy. Do dnia dzisiejszego stan nierówności jest utrzymywany, co stawia rolników w niekorzystnej sytuacji. Jak informuje Pan Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański, stan gospodarki naszej ojczyzny jest dobry. Inflacja jest niska, stopy procentowe NBP maleją, bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie, a cały kraj rozwija się wspaniale – wskazuje Lubelska Izba Rolnicza w komunikacie, którego treść przytacza serwis Money.pl.

