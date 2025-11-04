Wyższa emerytura dla milionów rolników? Obiecująca słowa ministra
Udostępnij1 Skomentuj

Wyższa emerytura dla milionów rolników? Obiecująca słowa ministra

Dodano: 
Rolnicy
Rolnicy Źródło: Pixabay
Będę rozmawiał z ministrem finansów – zapowiedział w Radiu Zet minister rolnictwa Stefan Krajewski, pytany o możliwość zrównania najniższej emerytury z KRUS z najniższą emeryturą z ZUS. Różnica wynosi ok. 100 zł.

Lubelska Izba Rolnicza apeluje, by po po ośmiu latach wrócić do zasady zgodnie z którą najniższa emerytura z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będzie równa minimalnej emeryturze, którą otrzymują świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Emerytura podstawowa z KRUS wynosi 1691,02 zł, natomiast z ZUS – 1878,91 zł brutto. To oznacza ponad 100 zł różnicy. Organizacja wskazuje, że rolnicy są dyskryminowani względem innych świadczeniobiorców.

Emerytury rolników i pracowników zostaną zrównane?

Kwestia ta została poruszono w dzisiejszym wywiadzie, jakiego Radiu Zet udzielił minister rolnictwa Stefan Krajewski. – Będę rozmawiał z ministrem finansów, z koleżankami i kolegami z rządu – powiedział szef resortu rolnictwa w internetowej części audycji „Gość Radia ZET” pytany o możliwość zrównania najniższej emerytury z KRUS z najniższą emeryturą z ZUS.

Od lat toczy się dyskusja ws. KRUS-u (...) Co do zmian jest zgoda – 100 zł nie jest dziś aż taką kwotą, która mogłaby wywrócić cały budżet – dodał.

Rolnicza emerytura podstawowa przez lata była równa najniższej emeryturze pracowniczej. Zmiany w tym zakresie nastąpiły w marcu 2017 roku, kiedy to doszło do zróżnicowania wysokości wspomnianych świadczeń.

Gdyby emerytura podstawowa była równa najniższej emeryturze pracowniczej, wskaźnik wymiaru ustalany dla każdej części świadczenia byłby wyższy. Do dnia dzisiejszego stan nierówności jest utrzymywany, co stawia rolników w niekorzystnej sytuacji. Jak informuje Pan Premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański, stan gospodarki naszej ojczyzny jest dobry. Inflacja jest niska, stopy procentowe NBP maleją, bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie, a cały kraj rozwija się wspaniale – wskazuje Lubelska Izba Rolnicza w komunikacie, którego treść przytacza serwis Money.pl.

Czytaj też:
Coraz więcej rolników nie ma już zdolności kredytowej. Chcemy przetrwać!Czytaj też:
ZUS dzieli 800 plus na pół. Ten zapis decyduje o niższej wypłacie

Opracował:
Źródło: Radio Zet, Money.pl