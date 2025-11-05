Drwal znów w grze! McDonald’s szykuje hit jesieni

McDonald’s oficjalnie zapowiedział powrót Burgera Drwala – jednej z najpopularniejszych pozycji sezonowych w polskich restauracjach sieci. Kultowa kanapka pojawia się cyklicznie od 2014 roku, a jej powrót tradycyjnie ogłaszany jest w kanałach społecznościowych. Tak było i tym razem: informacja o tegorocznej edycji trafiła na Facebooka, błyskawicznie rozgrzewając dyskusje fanów.

Spekulacje o dacie

Sieć nie ujawniła jeszcze konkretnej daty startu sprzedaży w 2025 roku. W komentarzach pod postami mnożą się jednak typy: „podobno 19 listopada” – napisał jeden z użytkowników, inni stawiają na 23 lub 24 listopada, a część społeczności apeluje, by Drwal był dostępny przez cały rok. Do czasu oficjalnego ogłoszenia pozostają więc tylko spekulacje, lecz dotychczasowa praktyka wskazuje na połowę listopada. W poprzednich latach harmonogram wyglądał następująco: w 2024 r. Drwal wrócił 20 listopada, w 2023 r. – 8 listopada, a w 2022 r. – 23 listopada.

Klasyczny Burger Drwala to połączenie kotleta wołowego, plastra sera w panierce, bekonu, sałaty, sosu i prażonej cebulki w charakterystycznej bułce z serowo-bekonową posypką. Z roku na rok McDonald’s rozwijał też kolejne warianty, odpowiadając na różne gusta: w menu pojawiały się edycje z żurawiną, podwójnym mięsem, z chrzanem, z kurczakiem oraz na ostro. W 2024 r. zadebiutowała nowość – Drwal z kurkami, która szybko przyciągnęła uwagę miłośników sezonowych smaków.

Burger Drwala

Ceny z ubiegłego roku pokazują, jak kształtowała się oferta: klasyczny Drwal z wołowiną kosztował 24,90 zł – tyle samo, co rok wcześniej. Zestaw z frytkami i napojem wyceniono na 32,90 zł, a wersja powiększona była droższa o 3 zł. Tegoroczne stawki nie zostały na razie ujawnione, ale to właśnie poprzednie cenniki stanowią punkt odniesienia dla wielu klientów planujących pierwszą wizytę po starcie sprzedaży.

Powrót Drwala to nie tylko emocje w mediach społecznościowych, ale również zauważalny efekt w restauracjach. Z analizy firmy dataplace.ai, cytowanej przez portal dlahandlu.pl, wynika, że w 2024 r. w ciągu dwóch tygodni po premierze liczba odwiedzin w wolnostojących lokalach McDonald’s wzrosła średnio o 18 proc. względem dwóch tygodni przed wejściem kanapki do menu. Wzrost był widoczny w całym kraju, jednak szczególnie mocno zaznaczył się w województwach: warmińsko-mazurskim (25,1 proc.), dolnośląskim (22,8 proc.), łódzkim (20,1 proc.) oraz lubelskim (19,8 proc.). Dane te potwierdzają, że „efekt Drwala” realnie przekłada się na większy ruch i sprzedaż, a tym samym czyni z sezonowej oferty ważne wydarzenie w kalendarzu sieci.

Podsumowując: Burger Drwala powraca, choć bez ogłoszonej jeszcze daty premiery. Historia poprzednich edycji wskazuje na drugą połowę listopada, a liczne komentarze fanów potwierdzają, że zainteresowanie kultową kanapką nie słabnie. Niezależnie od wybranego wariantu, Drwal pozostaje jednym z najmocniejszych magnesów sprzedażowych McDonald’s w jesienno-zimowym sezonie.

