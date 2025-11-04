Młodym nie chce się pracować? Ujawniono zaskakujące dane

Osobom z pokolenia Z (urodzeni po 1995 roku) przypisuje się lenistwo i brak zaradności, które rzekomo mają wpływać na ich kariery zawodowe. Tymczasem jak wynika z najnowszego raportu Hays Poland i OFF school, "Zetki" nie tylko pracują, ale też w kilku miejscach.

Raport pokazuje, że aż 38 proc. „Zetek" pracuje w kilku miejscach jednocześnie. Osoby te dążą do większej niezależności finansowej, zdobycia różnorodnego doświadczenia czy nawet lepszego wykorzystania swojego czasu.

Dlaczego pokolenie Z pracuje w kilku miejscach?

Autorzy raportu podkreślają, że pokolenie Z ceni sobie możliwość wyboru, elastyczność i innowacyjność. Jeśli można zrobić coś lepiej, łatwiej lub po prostu inaczej, młodzi chętnie to wykorzystają. Podobnymi zasadami kierują się w pracy. Zamiast całego etatu lub stałego zlecenia w jednej firmie, często wybierają współpracę z kilkoma organizacjami w tym samym czasie – najczęściej z dwiema (76 proc.), choć niemałe grono młodych pracuje jednocześnie w trzech miejscach (17 proc.). W większości przypadków (63 proc.) żadna z prac nie jest na pełen etat.

Twórcy raportu wskazują, że młodzi zdają sobie sprawę z tego, że wieloetatowość nie jest rozwiązaniem idealnym. Wybierają je jednak świadomie, jako główną motywację wskazując kwestie finansowe i możliwość rozwoju w obszarze zainteresowań (odpowiednio 49 i 32 proc.). Nieliczni decydują się na pracę w kilku miejscach, gdyż obawiają się o stabilność zatrudnienia u głównego pracodawcy.

Z raportu dowiadujemy się, że blisko co trzeci pracodawca (29 proc.) nie widzi żadnych korzyści płynących z wieloetatowości, podczas gdy wśród pracowników jest to zaledwie 2 proc.

– To, że obie strony miewają odmienne spojrzenie na dane kwestie, np. zaangażowanie w pracę, jest naturalne. Dzisiejsi menedżerowie, którzy często wchodzili na rynek pracy w zupełnie innych okolicznościach gospodarczych, są przyzwyczajeni do innych standardów i sposobów pracy. Z kolei pokolenie Z żyje w wymagających czasach powszechnej presji na sukces oraz porównywania się na platformach społecznościowych. Ich sposób na budowanie kariery i funkcjonowanie w środowisku zawodowym, a także proaktywność i styl komunikacji bywają więc inne niż to, do czego zdążyli się przyzwyczaić pracodawcy – komentuje Karolina Lis, Senior Director w Hays Poland.

Raport agencji doradztwa personalnego Hays Poland i Fundacji OFF school „Gen Boost 2025. Młodzi redefiniują pracę” został opracowany na podstawie danych uzyskanych w badaniu przeprowadzonym metodą CAWI w okresie od czerwca do sierpnia 2025 roku wśród blisko 200 pracowników z pokolenia Z i ponad 100 pracodawców reprezentujących pozostałe generacje.

