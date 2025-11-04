Renta wdowia po 10 miesiącach. To kryterium zostanie zniesione?

Wraz z początkiem tego roku weszło w życie nowe świadczenie, jakim jest renta wdowia. Chodzi o połączone świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. Jako rentę wdowią można otrzymać 100 proc. własnego świadczenia (emerytury lub renty) oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie (w kampanii zapowiadano, że będzie to 50 proc.).

Renta wdowia po 10 miesiącach. Tyle osób otrzymało

Wypłaty świadczenia ruszyły w lipcu. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory rentę wdowią otrzymało blisko 950 tys. uprawnionych. Łącznie wypłacono ponad 306 mln zł.

– Trwają wypłaty renty wdowiej. Otrzymało ją już 949,9 tys. osób – na łączną kwotę 306,1 mln zł – informuje na platformie X resort rodziny.

Szacuje się, że uprawnieni otrzymują średnio 354 zł dodatkowej wypłaty co miesiąc.

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba spełnić następujące warunki:

ukończyć powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),

suma świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury obecnie to kwota 5636,73 zł brutto.

Będą zmiany?

Wiele osób ma zastrzeżenia co do wyżej wymienionych kryteriów. Na biurku prezydenta pojawiła się petycja ws. zmian zasad przyznawania świadczenia. Autorka petycji, samotna matka pięciorga dzieci, której mąż zmarł w wieku 47 lat wskazuje, że obecne kryterium wieku pozbawia ją prawa do świadczenia mimo spełnienia pozostałych warunków. Jej zdaniem regulacja jest „dyskryminująca”, ponieważ odbiera wsparcie osobom, których małżonkowie zmarli „zbyt wcześnie”.

Wnioskodawczyni apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o inicjatywę ustawodawczą znoszącą lub modyfikującą kryterium wiekowe. Zmiana miałaby przywrócić dostęp do świadczenia osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej po utracie małżonka.

