To ostatni moment. ZUS odbierze świadczenie, jeśli nie dotrzymasz terminu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skierował do uczniów i studentów ważny apel dotyczący terminowego składania dokumentów. Chodzi o osoby pobierające rentę rodzinną, które muszą potwierdzić kontynuowanie nauki. Niedotrzymanie tego obowiązku grozi natychmiastowym wstrzymaniem wypłat.

Renta rodzinna

ZUS przypomina, że renta rodzinna to świadczenie przysługujące członkom rodziny po śmierci osoby mającej prawo do emerytury lub renty. Najczęściej korzystają z niej dzieci, którym świadczenie wypłacane jest do 16. roku życia. Jeżeli kontynuują naukę, mają prawo do pieniędzy aż do ukończenia 25 lat. W sytuacji, gdy 25. urodziny wypadają w ostatnim roku studiów, ZUS wypłaca świadczenie do zakończenia nauki.

O rentę mogą ubiegać się także wdowy i wdowcy, jeśli w chwili śmierci współmałżonka mieli ukończone 50 lat, byli niezdolni do pracy lub wychowywali dziecko uprawnione do świadczenia. Wysokość renty zależy od świadczenia osoby zmarłej – jedna osoba otrzymuje 85 proc., dwie osoby 90 proc., a trzy i więcej 95 proc. kwoty należnej zmarłemu. Minimalna gwarantowana renta rodzinna wynosi obecnie 1887,82 zł brutto.

Formalności

ZUS zaznacza, że osoby uprawnione muszą pilnie dopełnić formalności. Do 30 września 2025 roku uczniowie szkół ponadpodstawowych po 16. roku życia, a także studenci pierwszego roku, muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Pozostali studenci mają na to czas do końca października. Brak dokumentu skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem wypłat.

Eksperci przypominają, że renta rodzinna to istotne wsparcie finansowe dla tysięcy młodych osób, które straciły jednego z rodziców. Właśnie dlatego tak ważne jest przestrzeganie terminów i dostarczenie odpowiednich dokumentów. Dla wielu rodzin wstrzymanie wypłaty świadczenia mogłoby oznaczać poważne problemy finansowe.

ZUS podkreśla, że kontrole już ruszyły, a osoby, które nie dopełnią obowiązku, nie otrzymają pieniędzy, dopóki nie przedstawią wymaganych zaświadczeń.

