Nawrocki podjął decyzję. Właściciele działek wygrywają walkę o wuzetki

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Zmiana jest kluczowa dla właścicieli wielu działek, którzy czekają na decyzje o warunkach zabudowy. Nowe przepisy przesądzają, że wuzetki wydane na podstawie wniosków złożonych przed 16 października 2025 r. będą bezterminowe, nawet jeśli staną się prawomocne już po 1 stycznia 2026 r.

Termin ważności

Dotychczas, zgodnie z nowelizacją z 2023 r., od 1 stycznia 2026 r. wszystkie decyzje o warunkach zabudowy miały wygasać po 5 latach od dnia, w którym stały się prawomocne. Zasada ta nie obejmowała jedynie tych decyzji, które uprawomocniły się przed początkiem 2026 r. Oznaczało to ryzyko, że inwestorzy składający wnioski w końcówce 2025 r. uzyskaliby wuzetki już objęte terminem ważności.

Świeżo podpisana nowela wprowadza istotne doprecyzowanie. Decyzje o warunkach zabudowy wydane na podstawie wniosków złożonych przed 16 października 2025 r. zachowają bezterminowy charakter, niezależnie od tego, kiedy dokładnie się uprawomocnią. To rozwiązanie ma uporządkować sytuację tysięcy wniosków składanych „na ostatnią chwilę” przed zmianą zasad.

Zmiana przepisów wynika m.in. z ogromnego obciążenia gmin pracami planistycznymi. Samorządy mają ustawowy obowiązek uchwalenia planów ogólnych do 30 czerwca 2026 r., a jednocześnie zmagają się z gwałtownym wzrostem liczby wniosków o wydanie warunków zabudowy. Część gmin sygnalizowała trudności z ich terminowym rozpatrywaniem, co mogło prowadzić do chaosu związanego z pięcioletnim terminem obowiązywania decyzji.

Nowe przepisy

Nowelizacja przewiduje także ułatwienia dla gmin przy sporządzaniu planów ogólnych. Zamiast dotychczasowych uzgodnień z właściwymi organami i instytucjami, samorządy będą zobowiązane jedynie do zasięgania ich opinii. Co więcej, do projektów planów ogólnych, które są już w trakcie przygotowywania, zastosowanie znajdą nowe przepisy – wcześniej uzyskane uzgodnienia zostaną automatycznie potraktowane jako opinie.

Ustawa przewiduje również, że postępowania prowadzone przez organy administracji publicznej i sądy administracyjne w związku z odmową uzgodnienia projektu planu ogólnego gminy zostaną umorzone. Ma to odciążyć system i przyspieszyć prace nad dokumentami planistycznymi, co jest kluczowe przy napiętych terminach.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja oznacza więc dla właścicieli działek większą pewność co do losu wielu decyzji o warunkach zabudowy, a dla gmin – prostsze procedury przy przygotowywaniu planów ogólnych.

