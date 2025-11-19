Zmiany w uldze termomodernizacyjnej. Już nie wszyscy ją odliczą za 2025 rok

Ta popularna wśród Polaków ulga przysługuje właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), którzy w danym roku ponieśli wydatki na termomodernizację domu.

Jednak po zmianach w prawie, czyli od stycznia 2025 roku, duży kłopot z odliczeniem będą mieli użytkownicy „pomp ciepła wraz z osprzętem”. Co to właściwie znaczy?

Klimatyzacja z pompą ciepła nie kwalifikuje się do ulgi podatkowej

Jeszcze do niedawno urzędy skarbowe uznawały, że jednym z urządzeń, które wchodzą w skład działań termomodernizacyjnych, jest „pompa ciepła wraz z osprzętem”. Dzięki temu wiele osób zdecydowało się na montaż takiej pompy lub klimatyzatora z pompą ciepła.

Od 1 stycznia 2025 roku prawo się zmieniło. Za 2025 rok odliczyć można już tylko „pompę ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, pod warunkiem że pompa ta jest częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej”. Taka zmiana w przepisach jednoznacznie wyklucza klimatyzację z funkcją grzania z listy urządzeń uznawanych za termomodernizacyjne.

Urząd skarbowy ma jasne stanowisko w sprawie pomp ciepła

Stanowisko, które przyjęła Krajowa Administracja Skarbowa nie daje wiele nadziei: „Wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora ze wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Zatem takie wydatki nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy PIT”.

Co więcej, skarbówka stoi również na stanowisku, że decyzja dotyczy interpretacji wydawanych nawet od 2021 roku! Jak się okazuje, wiele zależy od tego, czy podatnik zastosował ulgę termomodernizacyjną przed, czy po tym, jak doręczono mu interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeśli po rozliczeniu otrzymał potwierdzenie o prawidłowym zastosowaniu ulgi, które następnie zostało zmienione przez szefa KAS na jego niekorzyść, to urząd może zażądać zwrotu pieniędzy. Interpretacja indywidualna ochroni podatnika tylko przed obowiązkiem zapłaty odsetek i odpowiedzialnością karno-skarbową.

Ile trzeba będzie zwrócić za klimatyzację z pompą ciepła?

Ile konkretnie trzeba bedzie zwrócić? To zależy od progu podatkowego:

6360 złotych – dla I progu podatkowego (12 procent) i skorzystania z odliczenia w ramach ulgi maksymalnej kwoty 53 000 złotych;

16 960 złotych – dla II progu podatkowego (32 procent) i skorzystania z odliczenia w ramach ulgi maksymalnej kwoty 53 000 złotych.

