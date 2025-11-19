Setki tysięcy firm jeszcze nie skorzystały. ZUS daje ostatni sygnał do działania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina przedsiębiorcom o zbliżającym się, kluczowym terminie. Listopad jest ostatnim miesiącem, w którym można skutecznie zawnioskować o wakacje składkowe jeszcze w tym roku. Po 30 listopada wchodzimy już w nową pulę zwolnień, liczoną na 2026 r.

Wakacje składkowe

Możliwość skorzystania z wakacji składkowych mikroprzedsiębiorcy mają od listopada poprzedniego roku. Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Zakład wyjaśnia, że dokument złożony w listopadzie oznacza zwolnienie ze składek za grudzień. Jeśli wniosek wpłynie dopiero w grudniu, obejmie już styczeń i będzie rozliczony w ramach limitu na 2026 r.

Co ważne, prawo do wakacji składkowych przysługuje tylko raz w danym roku kalendarzowym. Jeżeli przedsiębiorca nie wykorzysta miesiąca bez składek w 2025 r. i nie złoży wniosku ani w listopadzie, ani w grudniu, ten przywilej przepada. Nie ma możliwości przeniesienia niewykorzystanego zwolnienia na kolejny rok ani jego kumulowania z nową pulą.

Do 18 listopada do ZUS wpłynęło już 1,2 mln wniosków o wakacje składkowe. Rządowe szacunki mówią jednak o około 1,7 mln firm spełniających warunki do skorzystania z programu. Oznacza to, że znaczna część uprawnionych wciąż pozostaje bez miesiąca zwolnienia z opłacania składek.

Największe zainteresowanie wakacjami składkowymi ZUS odnotował w styczniu – wtedy z ulgi skorzystało 323 tys. mikroprzedsiębiorców. W lutym liczba ta spadła do 107 tys., a w kolejnych miesiącach ani razu nie przekroczyła 100 tys., nawet w okresie letnim. Dopiero w listopadzie nastąpił wyraźny wzrost – zwolnienie otrzymało 203 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą. Również grudzień jest popularnym wyborem; jak dotąd o zwolnienie na ten miesiąc wystąpiło 119 tys. firm, przy czym można spodziewać się dalszego wzrostu zainteresowania, bo to ostatnia szansa na wykorzystanie ulgi w tym roku.

Kto może skorzystać?

Z wakacji składkowych mogą skorzystać jedynie mikroprzedsiębiorcy spełniający określone kryteria. ZUS wskazuje, że uprawniony jest przedsiębiorca:

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

zatrudniający maksymalnie 10 osób (wliczając siebie i do 9 innych ubezpieczonych),

osiągający roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro.

Forma rozliczania podatku dochodowego nie ma znaczenia. O wakacje składkowe mogą wnioskować zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, jak i ci na ryczałcie czy karcie podatkowej.

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz – jeśli zostało wcześniej zadeklarowane – chorobowe. Oprócz tego przedsiębiorca nie płaci w danym miesiącu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Ulga nie dotyczy natomiast składki zdrowotnej, którą nadal trzeba opłacać na zasadach ogólnych.

Listopad staje się więc kluczowym momentem dla tych, którzy jeszcze nie sięgnęli po wakacje składkowe. ZUS jasno komunikuje, że decyzja o złożeniu wniosku w tym miesiącu przesądzi o tym, czy przedsiębiorca wykorzysta przysługujący mu miesiąc ulgi za rok 2025.

