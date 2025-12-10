Oszuści z AI na celowniku PKO BP. Jedna rozmowa może opróżnić konto

Nowy sposób działania oszustów uderza w klientów największego banku w Polsce. PKO BP ostrzega, że przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych legitymacji bankowych, którymi posługują się podczas rozmów telefonicznych. Ich celem jest wyłudzenie danych do logowania lub nakłonienie ofiary do wykonania przelewu na tzw. konto techniczne.

Bank alarmuje

Bank alarmuje, że coraz częściej pojawiają się próby podszywania się pod jego pracowników. W komunikacie PKO BP wskazuje, że przestępcy wykorzystują spreparowane dokumenty, aby wzbudzić zaufanie rozmówcy. Fałszywe legitymacje są przesyłane np. w wiadomościach, by uwiarygodnić rzekomego „konsultanta bankowego”. Jednocześnie instytucja podkreśla, że prawdziwi pracownicy nigdy nie wysyłają legitymacji czy wizytówek SMS-em lub mailem.

Schemat oszustwa wygląda podobnie w wielu przypadkach. Najpierw klient odbiera telefon z informacją o rzekomo zaciągniętej pożyczce na jego dane. Następnie dzwoni kolejna osoba, przedstawiająca się jako pracownik banku, która oferuje „pomoc” w zabezpieczeniu konta. Aby wzmocnić wiarygodność, oszust przesyła podrobioną legitymację bankową. W dalszej części rozmowy może nakłaniać do zainstalowania aplikacji umożliwiającej zdalne sterowanie urządzeniem lub namawiać do przelania środków na wskazane „konto techniczne”.

PKO BP wyraźnie zaznacza, że jego pracownicy nigdy nie proszą o instalowanie jakichkolwiek aplikacji na telefon czy komputer klienta. Nie żądają też wykonywania przelewów „w celu zabezpieczenia pieniędzy” ani podawania poufnych danych podczas rozmowy telefonicznej. Prośby o kody BLIK, dane logowania do bankowości elektronicznej, dane kart płatniczych czy pełne dane osobowe powinny być traktowane jako jednoznaczny sygnał ostrzegawczy.

Podejrzane telefony

Bank apeluje, by zachować szczególną ostrożność wobec telefonów informujących o rzekomych zagrożeniach na koncie. Jeżeli jakikolwiek element rozmowy budzi wątpliwości, należy ją natychmiast przerwać i samodzielnie skontaktować się z bankiem oficjalnym kanałem – np. przez infolinię lub wizytę w oddziale. Tylko w ten sposób można upewnić się, czy rzeczywiście doszło do nieprawidłowości.

PKO BP przypomina, że jest największym bankiem w Polsce – obsługuje około 12 mln klientów, a wartość jego aktywów przekroczyła 500 mld zł. W zestawieniu największych instytucji finansowych pod względem aktywów kolejne miejsca zajmują Pekao, Santander, ING oraz mBank. Skala działalności sprawia, że to właśnie klienci tych banków szczególnie często stają się celem ataków telefonicznych wykorzystujących wizerunek pracowników i nowe techniki, takie jak fałszywe dokumenty tworzone z użyciem sztucznej inteligencji.

Czytaj też:

Bankomaty uderzą po kieszeni. W 2026 r. wypłata gotówki już nie będzie taniaCzytaj też:

Faktura w KSeF jest zamrożona. Błędów nie poprawisz już tradycyjnie