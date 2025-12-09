Padła główna wygrana w Mini Lotto. Szczęśliwy gracz zgarnął fortunę

We wtorkowym losowaniu Mini Lotto szczęście uśmiechnęło się do jednego z graczy, który zgarnął najwyższą nagrodę – ponad 400 tys. zł. W pozostałych grach – Lotto i Lotto Plus – nie padły najwyższe wygrane, co w przypadku Lotto oznacza, że kumulacja nadal rośnie. Już w czwartkowym losowaniu do wygrania będzie aż 10 milionów złotych.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
We wtorek, 9 grudnia, w Lotto niestety nie padła „szóstka”.
Dodatkowe wygrane:
- 56 „piątek” – każda po 5 739,20 zł
- 3 039 „czwórek” – po 197,40 zł
- 55 358 „trójek” – po 24 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?
We wtorkowym losowaniu także w Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.
Dodatkowe wygrane:
- 34 „piątki” – każda po 3 500 zł
- 2 436 „czwórek” – po 100 zł
- 45 133 „trójki” – po 10 zł
Jakie były wygrane w Mini Lotto?
We wtorkowym losowaniu padła główna nagroda – w przypadku Mini Lotto to „piątka”. Wyniosła ona dokładnie 414 323,20 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 216 „czwórek”, każda o wartości 767,30 zł,
- 8 030 „trójek” po 31,00 zł.
Wyniki Lotto – 09.12.2025
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7285, które odbyło się 9 grudnia 2025 roku, to:
2, 10, 22, 26, 31, 40
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 11 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 09.12. 2025
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7285, które odbyło się 9 grudnia 2025 roku, to:
9, 21, 26, 27, 29, 43
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 11 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto –09.12.2025
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie. Wylosowane liczby z losowania nr 7163, które odbyło się 9 grudnia 2025 roku, to:
5, 11, 17, 20, 31
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 10 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.
Fenomen Lotka
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków, którzy marzą o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
