Padła główna wygrana w Mini Lotto. Szczęśliwy gracz zgarnął fortunę

We wtorkowym losowaniu Mini Lotto szczęście uśmiechnęło się do jednego z graczy, który zgarnął najwyższą nagrodę – ponad 400 tys. zł. W pozostałych grach – Lotto i Lotto Plus – nie padły najwyższe wygrane, co w przypadku Lotto oznacza, że kumulacja nadal rośnie. Już w czwartkowym losowaniu do wygrania będzie aż 10 milionów złotych.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

We wtorek, 9 grudnia, w Lotto niestety nie padła „szóstka”.

Dodatkowe wygrane:

56 „piątek” – każda po 5 739,20 zł

3 039 „czwórek” – po 197,40 zł

55 358 „trójek” – po 24 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?

We wtorkowym losowaniu także w Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

34 „piątki” – każda po 3 500 zł

2 436 „czwórek” – po 100 zł

45 133 „trójki” – po 10 zł

Jakie były wygrane w Mini Lotto?

We wtorkowym losowaniu padła główna nagroda – w przypadku Mini Lotto to „piątka”. Wyniosła ona dokładnie 414 323,20 zł.

Dodatkowe wygrane:

216 „czwórek”, każda o wartości 767,30 zł,

8 030 „trójek” po 31,00 zł.

Wyniki Lotto – 09.12.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7285, które odbyło się 9 grudnia 2025 roku, to:

2, 10, 22, 26, 31, 40

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 11 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 09.12. 2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7285, które odbyło się 9 grudnia 2025 roku, to:

9, 21, 26, 27, 29, 43

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 11 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto –09.12.2025

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie. Wylosowane liczby z losowania nr 7163, które odbyło się 9 grudnia 2025 roku, to:

5, 11, 17, 20, 31

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w środę, 10 grudnia 2025 roku, o godzinie 22:00.

Fenomen Lotka

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków, którzy marzą o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

