W Lotto padła szóstka! Ponad 14 mln zł trafiło do Częstochowy

W czwartkowym losowaniu Lotto padła długo wyczekiwana „szóstka”. Szczęśliwy los, wart ponad 14 mln zł, został zakupiony w punkcie Lotto przy ulicy Rędzińskiej 32 w Częstochowie. Fortuna nie dopisała graczom Lotto Plus – nie padła główna wygrana.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W czwartek, 27 listopada, w Lotto padła „szóstka”. Jej wartość wyniosła dokładnie 14 390 066,40 zł.

Dodatkowe wygrane:

63 „piątki” – każda po 5 763,40 zł

3 195 „czwórek” – po 218,70 zł

61 672 „trójki” – po 24 zł

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?

W czwartkowym losowaniu nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

56 „piątek” – każda po 3 500 zł

2 739 „czwórek” – po 100 zł

46 751 „trójek” – po 10 zł

Wyniki Lotto – 27.11.2025

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7280, które odbyło się 27 listopada 2025 roku, to:

27, 33, 38, 43, 45, 47

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 29 listopada 2025 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 27.11.2025

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7280, które odbyło się 27 listopada 2025 roku, to:

2, 16, 17, 29, 38, 46

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 29 listopada 2025 roku, o godzinie 22:00.

Fenomen Lotka

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków, którzy marzą o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto.

Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

