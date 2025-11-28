W Lotto padła szóstka! Ponad 14 mln zł trafiło do Częstochowy

W czwartkowym losowaniu Lotto padła długo wyczekiwana „szóstka”. Szczęśliwy los, wart ponad 14 mln zł, został zakupiony w punkcie Lotto przy ulicy Rędzińskiej 32 w Częstochowie. Fortuna nie dopisała graczom Lotto Plus – nie padła główna wygrana.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
W czwartek, 27 listopada, w Lotto padła „szóstka”. Jej wartość wyniosła dokładnie 14 390 066,40 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 63 „piątki” – każda po 5 763,40 zł
- 3 195 „czwórek” – po 218,70 zł
- 61 672 „trójki” – po 24 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?
W czwartkowym losowaniu nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.
Dodatkowe wygrane:
- 56 „piątek” – każda po 3 500 zł
- 2 739 „czwórek” – po 100 zł
- 46 751 „trójek” – po 10 zł
Wyniki Lotto – 27.11.2025
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7280, które odbyło się 27 listopada 2025 roku, to:
27, 33, 38, 43, 45, 47
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 29 listopada 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 27.11.2025
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7280, które odbyło się 27 listopada 2025 roku, to:
2, 16, 17, 29, 38, 46
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 29 listopada 2025 roku, o godzinie 22:00.
Fenomen Lotka
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków, którzy marzą o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto.
Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
