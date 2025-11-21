Mamy nowego milionera. W Lotto Plus padła główna wygrana

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus szczęście uśmiechnęło się do jednego z graczy, który zgarnął najwyższą nagrodę. W pozostałych grach – Lotto i Mini Lotto – nie padły najwyższe wygrane, co w przypadku Lotto oznacza, że kumulacja nadal rośnie. Już w sobotnim losowaniu do wygrania będzie aż 10 milionów złotych.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
W czwartek, 20 listopada, w Lotto nie padła „szóstka”, ale to nie oznacza, że uczestnicy odeszli z pustymi rękami. Wręcz przeciwnie – w losowaniu rozdano setki dodatkowych nagród o atrakcyjnej wartości, które przyniosły radość wielu graczom. Dodatkowe wygrane:
- 47 „piątek” – każda po 6 703,90 zł
- 3 153 „czwórki” – po 157,30 zł
- 58 106 „trójek” – po 24 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto Plus?
Tym razem prawdziwą gwiazdą wieczoru okazało się Lotto Plus. To właśnie w tym losowaniu szczęście uśmiechnęło się szeroko do jednego z graczy – padła główna nagroda! Okrągły milion złotych trafi do osoby, która postawiła swoje liczby online, korzystając z serwisu lotto.pl. Wygrana pokazuje, że fortuna potrafi znaleźć drogę również wirtualnie.
Dodatkowe wygrane:
- 38 „piątek” – każda po 3 500 zł
- 2 174 „czwórki” – po 100 zł
- 41 697 „trójek” – po 10 zł
Jakie były wygrane w losowaniu Mini Lotto?
Podczas czwartkowego losowania Mini Lotto najwyższe nagrody nie padły. Było za to całkiem sporo szczęśliwych beneficjentów fortuny, którzy mogli cieszyć się atrakcyjnymi wygranymi.
Dodatkowe wygrane:
- 225 „czwórki” – po 1 503,10 zł
- 8 106 „trójek” – po 62,60 zł
Wyniki Lotto – 20.11.2025
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7277, które odbyło się 20 listopada 2025 roku, to:
9, 19, 20, 22, 27, 44
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 22 listopada 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 20.11.2025
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7277, które odbyło się 20 listopada 2025 roku, to:
1, 2, 12, 16, 31, 38
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 22 listopada 2025 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 20.11.2025
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie – od poniedziałku do soboty – o godzinie 22:00. Wylosowane liczby z losowania nr 7144, które odbyło się 20 listopada 2025 roku, to:
12, 14, 24, 25, 39
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 21 listopada 2025 roku, o godzinie 22:00.
