Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Drugi tydzień listopada upłynął pod znakiem umocnienia złotego wobec dolara amerykańskiego i funta szterlinga, podczas gdy euro utrzymało się w wąskim przedziale wahań.
Zaskoczeniem okazał się frank szwajcarski, który zyskał na wartości, stając się jedyną z głównych walut, która w tym tygodniu drożała wobec złotego. Największym „spadkowiczem” – był brytyjski funt.
Analiza tygodnia (10–14 listopada 2025)
Dolar amerykański (USD)
Dolar rozpoczął tydzień od ceny 3,6610 zł, a zamknął na poziomie 3,6376 zł. To spory spadek i wyraźne osłabienie amerykańskiej waluty.
Euro (EUR)
Euro w poniedziałek kosztowało 4,2351 zł, a w piątek wyniosło 4,2274 zł. Choć różnica jest niewielka wskazuje na umocnienie złotego wobec wspólnej waluty.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank zaczynał tydzień na poziomie 4,5426 zł, a zakończył na 4,5918 zł. Ten wyraźny skok sprawił, że szwajcarska waluta stała się liderem wzrostów w tym tygodniu.
Funt szterling (GBP)
Funt w poniedziałek notowany był na 4,8230 zł, a w piątek na 4,7854 zł. To największy spadek tygodnia spośród czterech głównych walut. Brytyjska waluta straciła wobec złotego 3,76 grosza, a cena 5 zł staje się coraz bardziej odległa dla funta.
Podsumowanie tygodnia (10–14 listopada 2025)
- USD: −0,0234 zł (−2,34 gr)
- EUR: −0,0077 zł (−0,77 gr)
- CHF: +0,0492 zł (+4,92 gr)
- GBP: −0,0376 zł (−3,76 gr)
Kursy walut – miniony tydzień
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 10 do 14 listopada 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 14 listopada
- dolar – 3,6376 zł
- euro – 4,2274 zł
- frank szwajcarski – 4,5918 zł
- funt szterling – 4,7854 zł
Kursy walut – czwartek, 13 listopada
- dolar – 3,6417 zł
- euro – 4,2304 zł
- frank szwajcarski – 4,5779 zł
- funt szterling – 4,7909 zł
Kursy walut – środa, 12 listopada
- dolar – 3,6570 zł
- euro – 4,2312 zł
- frank szwajcarski – 4,5755 zł
- funt szterling – 4,7967 zł
Kursy walut – poniedziałek, 10 listopada
- dolar – 3,6610 zł
- euro – 4,2351 zł
- frank szwajcarski – 4,5426 zł
- funt szterling – 4,8230 zł
Kiedy NBP podaje kursy?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.
