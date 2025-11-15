Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank?

Drugi tydzień listopada upłynął pod znakiem umocnienia złotego wobec dolara amerykańskiego i funta szterlinga, podczas gdy euro utrzymało się w wąskim przedziale wahań.

Zaskoczeniem okazał się frank szwajcarski, który zyskał na wartości, stając się jedyną z głównych walut, która w tym tygodniu drożała wobec złotego. Największym „spadkowiczem” – był brytyjski funt.

Analiza tygodnia (10–14 listopada 2025)

Dolar amerykański (USD)

Dolar rozpoczął tydzień od ceny 3,6610 zł, a zamknął na poziomie 3,6376 zł. To spory spadek i wyraźne osłabienie amerykańskiej waluty.

Euro (EUR)

Euro w poniedziałek kosztowało 4,2351 zł, a w piątek wyniosło 4,2274 zł. Choć różnica jest niewielka wskazuje na umocnienie złotego wobec wspólnej waluty.

Frank szwajcarski (CHF)

Frank zaczynał tydzień na poziomie 4,5426 zł, a zakończył na 4,5918 zł. Ten wyraźny skok sprawił, że szwajcarska waluta stała się liderem wzrostów w tym tygodniu.

Funt szterling (GBP)

Funt w poniedziałek notowany był na 4,8230 zł, a w piątek na 4,7854 zł. To największy spadek tygodnia spośród czterech głównych walut. Brytyjska waluta straciła wobec złotego 3,76 grosza, a cena 5 zł staje się coraz bardziej odległa dla funta.

Podsumowanie tygodnia (10–14 listopada 2025)

USD: −0,0234 zł (−2,34 gr)

EUR: −0,0077 zł (−0,77 gr)

CHF: +0,0492 zł (+4,92 gr)

GBP: −0,0376 zł (−3,76 gr)

Kursy walut – miniony tydzień

Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 10 do 14 listopada 2025 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):

Kursy walut – piątek, 14 listopada

dolar – 3,6376 zł

euro – 4,2274 zł

frank szwajcarski – 4,5918 zł

funt szterling – 4,7854 zł

Kursy walut – czwartek, 13 listopada

dolar – 3,6417 zł

euro – 4,2304 zł

frank szwajcarski – 4,5779 zł

funt szterling – 4,7909 zł

Kursy walut – środa, 12 listopada

dolar – 3,6570 zł

euro – 4,2312 zł

frank szwajcarski – 4,5755 zł

funt szterling – 4,7967 zł

Kursy walut – poniedziałek, 10 listopada

dolar – 3,6610 zł

euro – 4,2351 zł

frank szwajcarski – 4,5426 zł

funt szterling – 4,8230 zł

Kiedy NBP podaje kursy?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy między godziną 7:45 a 8:15.

