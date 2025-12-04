Kursy walut 4 grudnia 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.
Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 4 grudnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6221 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2299 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5290 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8342 zł.
Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane
Kursy walut – czwartek, 4 grudnia
- dolar – 3,6221 zł
- euro – 4,2299 zł
- frank szwajcarski – 4,5290 zł
- funt szterling – 4,8342 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – środa, 3 grudnia
- dolar – 3,6333 zł
- euro – 4,2312 zł
- frank szwajcarski – 4,5312 zł
- funt szterling – 4,8244 zł
Kursy walut – wtorek, 2 grudnia
- dolar – 3,6512 zł
- euro – 4,2390 zł
- frank szwajcarski – 4,5398 zł
- funt szterling – 4,8228 zł
Kursy walut – poniedziałek, 1 grudnia
- dolar – 3,6383 zł
- euro – 4,2286 zł
- frank szwajcarski – 4,5318 zł
- funt szterling – 4,8145 zł
Kursy walut – piątek, 28 listopada
- dolar – 3,6624 zł
- euro – 4,2369 zł
- frank szwajcarski – 4,5416 zł
- funt szterling – 4,8875 zł
Kursy walut – czwartek, 27 listopada
- dolar – 3,6510 zł
- euro – 4,2270 zł
- frank szwajcarski – 4,5318 zł
- funt szterling – 4,8242 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
