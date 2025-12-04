Trudny weekend dla klientów znanego banku. Zacznie się w mikołajki

ING Bank Śląski wydał komunikat, w którym informuje, że w nocy z z soboty na niedzielę (6/7 grudnia) od 1:00 do 6:00 odbędą się prace serwisowe. – W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business – informuje bank.

ING Bank Śląski planuje prace serwisowe. Tego nie będzie można zrobić

We wskazanych godzinach nie będzie można:

aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN,

zamówić kart płatniczych,

przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile,

dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay),

wykonać operacji na rachunku karty kredytowych,

nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Dodatkowo mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych, a także płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS.

Jednocześnie ING Bank Śląski informuje, że transakcje BLIK będą działały normalnie.

Bank radzi, aby, jeśli będzie to możliwe, dokonać niezbędnych zakupów poza godzinami prac serwisowych.

To kolejna przerwa techniczna w ING Banku Śląskim w ostatnim czasie. Pod koniec listopada przeprowadzono prace serwisowe, wskutek czego klienci nie mogli skorzystać m.in. z bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING i jego wersji mobilnej, systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych, płatności internetowych za pomocą Płać z ING, automatycznego poboru opłat za przejazd autostradami.

