Znany bank wydał ostrzeżenie. W weekend szykują się duże utrudnienia

ING Bank Śląsk wydał komunikat, w którym informuje, że w nocy z soboty na niedzielę (22/23 listopada), od 23:30 do 6:00 planuje prace serwisowe.

Przerwa w ING Banku Śląskim. Jakie utrudnienia czekają klientów?

W tych godzinach klienci nie będą mogli skorzystać z:

bankomatów i wpłatomatów,

systemu bankowości internetowej Moje ING i jego wersji mobilnej,

systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej,

płatności BLIK,

przelewów ekspresowych,

płatności internetowych za pomocą Płać z ING,

płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS,

automatycznego poboru opłat za przejazd autostradami,

specjalnego interfejsu PSD2,

transakcji we wrzutniach, które mogą być realizowane offline.

– Nie będzie można kupić produktów w Moim ING i na stronie www.ing.pl (w tym pożyczek i kont, także oszczędnościowych) – informuje ING Bank Śląski w komunikacie.

Ponadto, mogą występować problemy w realizacji transakcji kartowych i nie będzie można aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych i nadawać kodów PIN.

Bank radzi klientom, aby przed rozpoczęciem prac serwisowych wypłacili gotówkę i dokonali niezbędnych przelewów i zakupów. – Jeśli musisz zastrzec kartę, zadzwoń na naszą infolinię: +48 32 357 00 12 – radzi bank.

Kolejne prace serwisowe

Na tym jednak nie koniec utrudnień. Kolejne prace serwisowe zaplanowano w nocy z 23 na 24 listopada, czyli w najbliższą niedzielę i poniedziałek, w godzinach 00:01 – 03:00. W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. – Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line – informuje NG Bank Śląski.

Czytaj też:

Nowe 5 zł od czwartku. NBP wydał komunikatCzytaj też:

Lokaty bankowe na pół roku. Dwie „siódemki" wciąż do wzięcia