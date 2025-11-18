Serwis Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Dwie „siódemki" wciąż do wzięcia

Na czele rankingu ponownie znalazła się Nest Lokata Witaj od Nest Banku z oprocentowaniem na poziomie 7,10 proc. rocznie. To obecnie jedna z najwyższych stawek oferowanych na rynku. Z propozycji mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto osobiste i spełnią następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na co najmniej 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Drugie miejsce utrzymała lokata VeloBanku – VeloLokata dla Aktywnych VeloBanku, gdzie oprocentowanie wynosi 7 proc. w skali roku. By skorzystać z tej oferty również trzeba być nowym klientem i otworzyć konto osobiste. Konieczne jest zapewnienie wpływu na to konto minnumum 2000 zł w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł.

Bez zmian również na najniższym stopniu podium. Trzecie miejsce zajmuje proponowana przez Citi Handlowy Lokata Powitalna, która w październiku wróciła po trzech miesiącach przerwy do rankingu. Lokata zachowała trzecią pozycję w rankingu mimo obniżki stawki z 6,20 do 6 proc. w skali roku. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Trzeba być nowym klientem, założyć konto Citigold w ofercie „Osiągnij więcej z kontem Citigold i lokatą 6,2%”, zaakceptować regulamin oferty, wyrazić zgody marketingowe, a także zapewnić saldo dzienne na poziomie przynajmniej 420 000 zł. Maksymalnie można wpłacać 200 000 zł.

Poza pierwszą trójką znalazły się propozycje z wyraźnie niższą stawką, poniżej 5 proc. Czwarte miejsce zajmuje Lokata dla Ciebie dla nowych klientów od Raiffeisen Digital Bank z oprocentowaniem na poziomie 4,80 proc. rocznie (przed miesiącem było to 5,50 proc.). Na piątym miejscu znalazła się natomiast Lokata standardowa, proponowana przez Inbank. Stawka na tym depozycie wynosi 4,55 proc. w skali roku (w listopadzie było 4,70 proc.).

Czytaj też:

Lokaty bankowe na trzy miesiące. Atrakcyjna stawka wciąż do wzięciaCzytaj też:

Ta metoda oszczędzania wciąż kusi Polaków. Resort finansów odsłonił karty