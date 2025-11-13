Lokaty bankowe na trzy miesiące. Atrakcyjna stawka wciąż do wzięcia

Portal Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Na pierwszym miejscu rankingu ponownie znalazła się Lokata Powitalna od Credit Agricole. Zwycięstwu nie przeszkodziła obniżka oprocentowania – z 7,50 do 7 proc. w skali roku. I tak jednak jest to obecnie jedna z najbardziej atrakcyjnych stawek na rynku lokat. Nie zmieniły się warunki umożliwiające skorzystanie z oferty, zainteresowani powinni założyć konto osobiste i spełniać co miesiąc warunki aktywności wyznaczone przez bank. Należą do nich: wykonanie co najmniej pięciu transakcji kartą debetową lub Blikiem oraz zalogowanie się do bankowości elektronicznej lub mobilnej. Trzeba również wyrazić zgodę marketingową. Maksymalnie można wpłacać 100 000 zł. Warto podkreślić, że Credit Agricole oferuje możliwość odnowienia lokaty z oprocentowaniem 6 proc. w skali roku, pod warunkiem dalszego spełniania określonych warunków.

Lokaty na trzy miesiące. Wicelider podwyższył stawkę

Na drugim miejscu uplasował się Citi Handlowy z ofertą Lokata Dodatkowa w promocji „Osiągnij więcej z kontem Citigold i lokatą 6,2%”. Propozycja skierowana jest do nowych klientów, którzy otworzą konto Citigold w tej ofercie, skorzystają z Lokaty Powitalnej na 6 miesięcy, zaakceptują regulamin promocji oraz zapewnią dzienne saldo na poziomie co najmniej 420 000 zł. Po wykonaniu wymienionych aktywności nowy klient otrzyma dostęp do Lokaty Dodatkowej oprocentowanej 6,20 proc. w skali roku. Warto zauważyć, że mamy tu do czynienia z podwyżką stawki, gdyż przed miesiącem na Lokacie Dodatkowej figurowała stawka 6 proc. Maksymalna kwota wpłaty to 200 000 zł.

Z drugiego na trzecie miejsce spadła Lokata dla Ciebie na Powitanie, proponowana przez Santander Bank Polska. To efekt obniżki oprocentowania – z 6 do 5 proc. rocznie. Nie zmieniły się również warunki umożliwiające skorzystanie z oferty, skierowana jest ona do nowych klientów, którzy założą konto osobiste z kartą debetową. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 50 000 zł.

W listopadzie obniżki oprocentowania dokonały jeszcze cztery inne instytucje oferujące lokaty na trzy miesiące. Chodzi o:

Renault Bank – Lokata terminowa (spadek z 5,90 do 5,60 proc.),

HoistSpar – Lokata terminowa (spadek z 5,85 do 5,60 proc.),

Bank Nowy – NOWYdepozyt 3M Gwarantowany (spadek z 5,60 do 5,20 proc.),

Inbank – Lokata na Start (spadek z 5,55 do 5,15 proc. rocznie).

