Masz Smart!? Wyślesz paczkę za złotówkę. InPost ma się czego bać

Sieć automatów paczkowych Allegro One Box urosła już do ponad 8 tys. urządzeń, a polski gigant e-commerce robi kolejny krok. Platforma wprowadziła możliwość nadawania przesyłek w modelu konsument–konsument, bezpośrednio z jednego automatu do drugiego. Nowa usługa działa niezależnie od tego, czy przedmiot został kupiony na Allegro, czy poza serwisem.

Nadanie paczki

Nadanie paczki odbywa się w podobny sposób, jak w popularnych Paczkomatach InPostu. Nadawca opłaca przesyłkę w aplikacji Allegro, generuje kod i z nim udaje się do dowolnego automatu One Box, gdzie umieszcza paczkę w odpowiedniej skrytce. Nie ma konieczności drukowania etykiety, co znacząco upraszcza proces.

Po stronie odbiorcy wymagania są minimalne. Osoba, do której trafia przesyłka, nie musi posiadać konta na Allegro – po dotarciu paczki do automatu dostaje SMS z kodem umożliwiającym odbiór. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku nadawcy. Ten musi mieć aktywny abonament Allegro Smart!. Obecnie kosztuje on 14,99 zł miesięcznie lub 39,90 zł rocznie w promocji obowiązującej do 14 stycznia 2026 r. Standardowa cena pakietu rocznego to 59,90 zł.

Nowa usługa startuje z mocną ofertą promocyjną. W ramach świątecznej akcji pierwsze trzy przesyłki można nadać za symboliczne 1 zł, jeśli nadanie nastąpi do końca roku. To jednak nie koniec obniżek. Do 31 marca 2026 r. obowiązuje dodatkowa promocja na pierwsze 100 wysyłek, z wyraźnie niższymi stawkami za trzy gabaryty:

gabaryt S (8 × 38 × 64 cm) – 9,99 zł zamiast 12,99 zł,

gabaryt M (19 × 38 × 64 cm) – 10,99 zł zamiast 14,99 zł,

gabaryt L (41 × 38 × 64 cm) – 11,99 zł zamiast 16,99 zł.

We wszystkich wariantach maksymalna waga paczki to 20 kg. Zasady świadczenia usługi określa regulamin „Wysyłaj przez One Box”.

Różnica w cenniku

Na tle tych stawek mocno rysuje się różnica względem podstawowego cennika Paczkomatów InPost. Za zbliżone gabaryty w automatach InPostu trzeba zapłacić odpowiednio 16,99 zł, 18,99 zł i 20,99 zł za paczkę. To sprawia, że nowa oferta Allegro One Box może zostać odebrana jako mocny cios w pozycję InPostu w segmencie przesyłek nadawanych między klientami indywidualnymi.

Dzięki rosnącej sieci automatów, brakowi konieczności drukowania etykiet oraz agresyjnym promocjom cenowym, Allegro wyraźnie wzmacnia swoją logistyczną nogę i poszerza rynek usług poza tradycyjne zakupy w serwisie.

